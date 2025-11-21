Logo
Large banner

Све снимљено: Срушио се борбени авион, има мртвих

Извор:

АТВ

21.11.2025

18:47

Коментари:

0
Срушио се борбени авион у Дубаију
Фото: Screenshot / X

Индијски лаки борбени авион Тејас, данас, 21. новембра, пао је током летачког наступа на аеромитингу у Дубаију, а пилот је том приликом изгубио живот, саопштиле су Индијске ваздухопловне снаге (ИАФ).

Према ријечима очевидаца, летјелица је изводила маневар на малој висини око 14:15 по локалном времену када је изгубила контролу, ударила о тло и потом планула.

nermin nikšić

Република Српска

Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

ИАФ је потврдио да је формирана посебна комисија која ће истражити све околности и утврдити узрок удеса.

Тејас, који користи моторе Џенерал Електрика, представља важан дио индијског програма модернизације ваздушних снага, чија се флота још у великој мјери ослања на руске и совјетске моделе борбених авиона.

Ово је други познати удес тог типа, претходни се десио прошле године током војне вјежбе у Индији.

Власти Дубаија објавиле су фотографију пожаришта на друштвеним мрежама, уз поруку да су ватрогасне и спасилачке службе брзо реаговале и осигурале мјесто несреће.

Рамо Исак и Драшко Станивуковић

Република Српска

Исак опет уз опозицију: Хоћете ли послушати Раму?

Инцидент се догодио на завршном дану највеће авио-манифестације на Блиском истоку, која је отворена почетком седмице.

Подијели:

Тагови:

авион

pad aviona

Dubai

Индија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

БиХ

Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

4 ч

1
Шолаја: Позиви из ФБиХ наставак сарадње на трасирању пута политици ка Сарајеву

БиХ

Шолаја: Позиви из ФБиХ наставак сарадње на трасирању пута политици ка Сарајеву

4 ч

0
Цвијановић: У бошњачком политичком корпусу пршти перје, али су у једном сложни

БиХ

Цвијановић: У бошњачком политичком корпусу пршти перје, али су у једном сложни

5 ч

0
Амиџић: Рамо Исак "обични јутјубер", али је потврдио да Сарајево хоће да бира власт у Српској

БиХ

Амиџић: Рамо Исак "обични јутјубер", али је потврдио да Сарајево хоће да бира власт у Српској

11 ч

0

Више из рубрике

Три жене пронађене мртве: Грађани страхују од серијског убице

Свијет

Три жене пронађене мртве: Грађани страхују од серијског убице

2 ч

0
Орбан: Европу треба спријечити да зарати са Русијом

Свијет

Орбан: Европу треба спријечити да зарати са Русијом

3 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Страшан шамар Трампа Зеленском: Свакако ћете изгубити дио територије

3 ч

0
Једна дјевојчица умрла, друга у болници послије посјете зубару

Свијет

Једна дјевојчица умрла, друга у болници послије посјете зубару

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

21

У току обнова зграде општине и основне школе у Шековићима

21

18

АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

21

16

Сутра је свети Нектарије Егински: Обавезно изговорите ове ријечи

21

09

УЖИВО: Битно, 21.11.2025.

21

04

Камион склизнуо са цесте, аутомобил у каналу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner