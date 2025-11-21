Све снимљено: Срушио се борбени авион, има мртвих

Извор:
АТВ
21.11.2025
18:47
Индијски лаки борбени авион Тејас, данас, 21. новембра, пао је током летачког наступа на аеромитингу у Дубаију, а пилот је том приликом изгубио живот, саопштиле су Индијске ваздухопловне снаге (ИАФ).
Према ријечима очевидаца, летјелица је изводила маневар на малој висини око 14:15 по локалном времену када је изгубила контролу, ударила о тло и потом планула.
ИАФ је потврдио да је формирана посебна комисија која ће истражити све околности и утврдити узрок удеса.
Тејас, који користи моторе Џенерал Електрика, представља важан дио индијског програма модернизације ваздушних снага, чија се флота још у великој мјери ослања на руске и совјетске моделе борбених авиона.
Ово је други познати удес тог типа, претходни се десио прошле године током војне вјежбе у Индији.
Власти Дубаија објавиле су фотографију пожаришта на друштвеним мрежама, уз поруку да су ватрогасне и спасилачке службе брзо реаговале и осигурале мјесто несреће.
Инцидент се догодио на завршном дану највеће авио-манифестације на Блиском истоку, која је отворена почетком седмице.
🚨 Tejas has crashed at the Dubai Airshow, another blow to a jet already marred by corruption allegations, cost overruns, and performance doubts.— Ahmad Hassan Al-Arbi (@AhmadHassanArbi) November 21, 2025
It’ll be interesting to see how the Indian Air Force handles it now…
Global stage… global embarrassment. pic.twitter.com/c25jNyQHsv
