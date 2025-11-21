Logo
Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

21.11.2025

Након освједоченог хушкача Раме Исака подршку опозицији из Републике Српске пружила је још једна сарајевска партија.

Наиме, СДП, на челу са Нермином Никшићем, је позвала своје чланове и симпатизере да у недјељу гласају за кандидата опозиционих странака у Републици Српској.

Признају да се не слажу у неким питањима са СДС-ом и Бранком Бланушом, али циљ им је само да се ријеше СНСД-а. Кажу, СНСД је сам себе дисквалификовао као политички партнер.

Вјероватно мисле на то што Бањалука није жељела да игра како Сарајево свира и да му пусти да ровари по темељима Републике Српске, па сада наду проналазе у другим политичким опцијама и покушавају да утичу на гласачко тијело.

С обзиром да је СДП чекала посљедњи дан предизборне кампање да би се одредила логично је питање "да ли се у недјељу бира Република Српска или Сарајево?", или можда још логичније "да ли у недјељу бира Република Српска или Сарајево?".

Јасно је да је политичком Сарајеву трн у оку свако коме је Српска на првом мјесту и да га боли то што се пред њим не клечи па покушава да утиче на вољу грађана Републике Српске на све могуће начине.

Да подсјетимо, раније је подршку опозицији пружио и Рамо Исак, освједочени противник Републике Српске, човјек који чак и не крије своје намјере и човјек који је небројено пута звецкао оружјем и пријетио сукобима.

Баш као и СДП, Исак је у својој поруци више пажње посветио СНСД-у него самој опозицији и њиховом кандидату.

Између редова се може јасно прочитати да заправо и једни и други поручују "СНСД није наш и зато не гласајте за Карана".

Управо зато и јесте право питања "Да ли у недјељу бира Сарајево или Република Српска?".

Пријевремени избори 2025

Нермин Никшић

Рамо Исак

