Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

Извор:
АТВ
21.11.2025
15:23
Коментари:8
Након освједоченог хушкача Раме Исака подршку опозицији из Републике Српске пружила је још једна сарајевска партија.
Наиме, СДП, на челу са Нермином Никшићем, је позвала своје чланове и симпатизере да у недјељу гласају за кандидата опозиционих странака у Републици Српској.
Република Српска
Исак опет уз опозицију: Хоћете ли послушати Раму?
Признају да се не слажу у неким питањима са СДС-ом и Бранком Бланушом, али циљ им је само да се ријеше СНСД-а. Кажу, СНСД је сам себе дисквалификовао као политички партнер.
Вјероватно мисле на то што Бањалука није жељела да игра како Сарајево свира и да му пусти да ровари по темељима Републике Српске, па сада наду проналазе у другим политичким опцијама и покушавају да утичу на гласачко тијело.
С обзиром да је СДП чекала посљедњи дан предизборне кампање да би се одредила логично је питање "да ли се у недјељу бира Република Српска или Сарајево?", или можда још логичније "да ли у недјељу бира Република Српска или Сарајево?".
Јасно је да је политичком Сарајеву трн у оку свако коме је Српска на првом мјесту и да га боли то што се пред њим не клечи па покушава да утиче на вољу грађана Републике Српске на све могуће начине.
Република Српска
Којић: "Тројански коњи" Насера Орића покушавају утицати на изборе
Да подсјетимо, раније је подршку опозицији пружио и Рамо Исак, освједочени противник Републике Српске, човјек који чак и не крије своје намјере и човјек који је небројено пута звецкао оружјем и пријетио сукобима.
Баш као и СДП, Исак је у својој поруци више пажње посветио СНСД-у него самој опозицији и њиховом кандидату.
Између редова се може јасно прочитати да заправо и једни и други поручују "СНСД није наш и зато не гласајте за Карана".
Управо зато и јесте право питања "Да ли у недјељу бира Сарајево или Република Српска?".
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч8
Најновије
Најчитаније
18
35
18
32
18
30
18
27
18
20
Тренутно на програму