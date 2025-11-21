Три жене пронађене мртве: Грађани страхују од серијског убице

Извор:
Власти на Флориди одбацују гласине које се шире друштвеним мрежама о "серијском убици на слободи" у Џексонвилу, након што су три жене пронађене мртве у одвојеним инцидентима током три дана.
Канцеларија Шерифа у Џексонвилу (ЈСО) у уторак се директно осврнула на спекулације, наглашавајући да случајеви нису повезани и позивајући на смиреност док истраге трају.
"ЈСО је упознат с гласинама које круже о серијском убици на слободи у Џексонвилу. Можемо потврдити да су те тврдње лажне", саопштено је у објави на друштвеним мрежама у уторак.
Одјељење је додало да детективи истражују сваки случај појединачно, "пратећи чињенице и доказе", уз поруку да "не постоји опасност за јавност у вези с овим инцидентима".
Упркос саопштењу, спекулације су наставиле да се шире интернетом, а многи корисници су правили поређења с криминалистичким трилерима или ранијим случајевима серијских убистава.
"Зар ово није оно што полиција каже у сваком филму о серијским убицама?", написао је један корисник Фејсбука.
Други су помињали озлоглашене случајеве као што су Тед Банди и Џон Вејн Гејси, тврдећи да је и тада полиција у почетку умањивала упозорења. Забринутост се проширила током викенда након што су три жене пронађене мртве на различитим локацијама у Џексонвилу у року од три дана.
У суботу је 24-годишња Чериш Нанли, мајка двоје дјеце, пронађена мртва са ранама од ватреног оружја на паркингу, преноси News4Jax. Страница ГоФундМе направљена за њену породицу описала ју је као посвећену мајку и "светлу, прелепу дјевојку која је убијена у хладнокрвном нападу".
Сљедећег дана, рибар је пронашао тијело Тифани Фелтон испод моста на Бландинг булевару, преноси FirstCoastNews.
У понедјељак су заменици шерифа позвани у кућу где се изнајмљују собе у градској четврти Феникс, гдје је пронађена још једна жена без знакова живота. Наредник из шерифове канцеларије рекао је да детаљи о њеној смрти за сада нису јасни, преноси Телеграф.
