Орбан: Европу треба спријечити да зарати са Русијом

Извор:

Sputnjik

21.11.2025

18:17

Фото: Танјуг/АП

Треба спријечити да Европа уђе у сукоб против Русије, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан за Радио Кошут.

„Тренутно је неопходно не само пронаћи решење за руско-украјински сукоб, већ и спријечити Европу да пође путем рата“, оцијенио је он, коментаришући позив Урсуле фон дер Лајен, председника Европске комисије да се Украјини финансијски помогне.

Орбан сматра да европски лидери својим поступцима граде ратну економију.

„Ројтерс“ је раније објавио да је Фон Дер Лајен послала писмо лидерима ЕУ у којем је изложила опције финансирања за Украјину, позивајући их да донесу хитну одлуку.

Бик

Занимљивости

Млади бик продат за вртоглавих 146.000 евра

У документу су изложене три могуће опције финансирања које је предложио шеф ЕК: помоћ која се пружа у облику грантова од држава чланица, зајам финансиран задуживањем ЕУ на финансијским тржиштима или зајам обезбеђен на рачун замрзнуте руске имовине.

ЕК тражи сагласност држава чланица ЕУ за коришћење руске суверене имовине за Кијев. Тренутно се споразум односи на суму од приближно 140 милијарди евра у облику такозваног посебног зајма за репарације, који би Украјина условно била обавезна да врати након завршетка сукоба и у случају „да Москва исплати одштету за материјалну штету“. Белгија још није пристала на ову употребу руских суверених средстава.

Москва је више пута назвала замрзавање имовине крађом, док је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова назвала идеје о плаћању репарација нереалним, пише Спутњик.

Виктор Орбан

