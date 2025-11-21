Logo
Изненада преминуо млади глумац

Извор:

Б92

21.11.2025

18:05

Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Глумац Спенсер Лофранко, који је играо сина Џона Траволте у мафијашком филму "Gotti", преминуо је у уторак, 18.новембра, у 33.години, преносе страни медији.

Његов брат Сантино је објавио вијест и емотивно се опростио од њега на друштвеним мрежама.

"Легенди @roccowinning. Мој брате. Живио си живот о коме само неки могу да сањају. Мијењао си животе људи, а сада си са Богом. Увијек ћу те вољети и недостајаћеш ми, Медвједићу. Почивај у миру. 18. октобар 1992. - 18. новембар 2025", написао је брат, а пренио Мирор.

Узрок смрти још увијек није објављен, а званичници у Британској Колумбији истражују трагедију.

Спенсер је био најпознатији по главној улози Џејмса Бернса у драми "Jamesy Boy" из 2014. године. Глумио је тинејџера који је био затворен због продаје оружја и посједовања дроге. Након тога, услиједиле су улоге у још двије криминалистичке драме, "Унброкен" са Анђелином Џоли, и "Dixieland", које су објављене 2014. и 2015. године.

Након тога појавио се поред Моли Рингволд и Кристијана Слејтера у биографском филму "Кинг Цобра" из 2016. године, који се фокусирао на рану каријеру геј звијезде филмова за одрасле Шона Пола Локхарта, а затим је глумио сина Џона Траволте у филму "Gotti" из 2018. године.

Од тада, звијезда је одлучила да остане углавном ван јавности и, иако никада није званично објавио повлачење из глуме, никада се није појавио у другој улози.

Године 2013., осуђен је за прекршај бјекства са мјеста несреће након што је својим теренцем налетио на бициклисткињу Камил Банхам и добио је 50 дана друштвено корисног рада, преноси б92.

