Изненада преминуо млади глумац

Глумац Спенсер Лофранко, који је играо сина Џона Траволте у мафијашком филму "Gotti", преминуо је у уторак, 18.новембра, у 33.години, преносе страни медији.
Његов брат Сантино је објавио вијест и емотивно се опростио од њега на друштвеним мрежама.
"Легенди @roccowinning. Мој брате. Живио си живот о коме само неки могу да сањају. Мијењао си животе људи, а сада си са Богом. Увијек ћу те вољети и недостајаћеш ми, Медвједићу. Почивај у миру. 18. октобар 1992. - 18. новембар 2025", написао је брат, а пренио Мирор.
Спенсер је био најпознатији по главној улози Џејмса Бернса у драми "Jamesy Boy" из 2014. године. Глумио је тинејџера који је био затворен због продаје оружја и посједовања дроге. Након тога, услиједиле су улоге у још двије криминалистичке драме, "Унброкен" са Анђелином Џоли, и "Dixieland", које су објављене 2014. и 2015. године.
Након тога појавио се поред Моли Рингволд и Кристијана Слејтера у биографском филму "Кинг Цобра" из 2016. године, који се фокусирао на рану каријеру геј звијезде филмова за одрасле Шона Пола Локхарта, а затим је глумио сина Џона Траволте у филму "Gotti" из 2018. године.
Од тада, звијезда је одлучила да остане углавном ван јавности и, иако никада није званично објавио повлачење из глуме, никада се није појавио у другој улози.
Године 2013., осуђен је за прекршај бјекства са мјеста несреће након што је својим теренцем налетио на бициклисткињу Камил Банхам и добио је 50 дана друштвено корисног рада, преноси б92.
Spencer Lofranco, Actor Who Worked with Angelina Jolie and John Travolta, Dies at 33 https://t.co/RbWLvu5jXJ— People (@people) November 20, 2025
