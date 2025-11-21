Руски научници први пут уништили тумор ултразвуком

Извор:
Агенције
21.11.2025
17:51
Коментари:0
Специјалисти са Московског државног универзитета “Ломоносов” успјешно су спровели први експеримент у Русији уништавања малигног тумора помоћу ултразвука без контакта, саопштила је данас прес служба универзитета.
"Истраживачи са Физичког факултета Московског државног универзитета, заједно са љекарима из Медицинског научног и образовног института (МНОИ) и Факултета фундаменталне медицине, први пут су показали способност импулсног фокусираног ултразвука високог интензитета да механички уништи ткиво људског леиомиосаркома без загријавања или резова", навео је универзитет, преноси ТАСС.
Леиомиосарком је изузетно агресиван малигни тумор и један од најчешћих типова саркома меких ткива.
У експерименту, руски научници су га успјешно уништили еx vivo користећи ултразвучно вођење. Туморско ткиво је трансформисано у бесструктурну течност.
Аутори вјерују да би ова нова метода могла да постане алтернатива хируршком и медикаментозном лечењу саркома.
Хистолошка анализа микроструктуре узорака након експеримента потврдила је потпуно уништење туморских ћелија уз очување јасних граница између оштећеног и здравог ткива, навела је прес служба универзитета.
Леиомиосарком се развија из глатког мишићног ткива. Најчешће се јавља у материци, ретроперитонеуму, екстремитетима и крвним судовима.
Друштво
Стигли милиони: Почела исплата помоћи пензионерима
Тренутно се уклања хируршки, понекад у комбинацији са зрачењем и хемотерапијом.
У неоперабилним случајевима, пацијенти добијају само палијативну његу. Истраживачи стога трагају за новим, њежним, али ефикасним циљаним методама лијечења.
Резултати студије, спроведене у оквиру Интердисциплинарне научне и образовне школе Московског државног универзитета “Фотонске и квантне технологије. Дигитална медицина”, објављени су у часопису “ Q1 Ultrasonics ”.
Друштво
49 мин0
Савјети
57 мин0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
18
35
18
32
18
30
18
27
18
20
Тренутно на програму