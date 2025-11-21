Logo
Large banner

Жалио се на страшне болове, током операције откривено нешто застрашујуће

Извор:

Телеграф

21.11.2025

15:39

Коментари:

0
Жалио се на страшне болове, током операције откривено нешто застрашујуће
Фото: Pixabay

Љекари једне болнице на Тајвану забиљежили су бизаран случај, а пошто се неименовани пацијент пожалио на здравствени проблем који никако није могао да ријеши сам.

Само је објаснио да извјесно вријеме “не може да обавља нужду”, као и да осјећа “снажан притисак” у предјелу стомака, преноси Daily Стар.

Љекари истичу да је мушкарац дјеловао видно узнемирен и да је нерадо одговарао на питања, одбијајући да објасни шта је претходило његовим тегобама.

Тек након рендген снимања откривен је узрок проблема, далеко необичнији него што су медицинари могли да замисле.

Наиме, снимак је јасно приказао “страно тијело” дубоко у ректуму пацијента. Била је то керамичка шоља димензија 8x6 центиметара!

Србија-фудбал

Фудбал

Круже приче: Србија би ипак могла на Свјетско првенство?

Он је тада рекао да се све догодило “случајно”.

С обзиром на то да предмет није могао да се уклони природним путем, тим лекара био је принуђен да уради комплексну, двочасовну операцију, током које је извађен кроз дигестивни тракт.

Пацијент, који је раније покушавао да проблем реши сам, није успио да изазове било какав покрет црева и због тога је потражио хитну помоћ.

Иако је операција прошла успјешно, није желео открије како је дошло до “инцидента”.

Један од хирурга касније је упозорио јавност да убацивање страних тијела у тело може довести до тешких повреда, па чак и фаталних посљедица. Навео је да су у прошлости виђали разне предмете у пацијентима - од бејзбол палица до вибратора и чак кокоса?!

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

Операција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Круже приче: Србија би ипак могла на Свјетско првенство?

Фудбал

Круже приче: Србија би ипак могла на Свјетско првенство?

3 ч

0
računar, haker, tehnologija

Регион

Старица мислила да улаже у злато и остала без 98.000 евра

3 ч

0
Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

Република Српска

Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

3 ч

8

Више из рубрике

Нова студија објашњава зашто је теже смршати зими

Здравље

Нова студија објашњава зашто је теже смршати зими

6 ч

0
Одобрена употреба вакцине за лијечење меланома

Здравље

Одобрена употреба вакцине за лијечење меланома

23 ч

0
Ако имате слабу циркулацију, ове намирнице вас могу спасити хладноће

Здравље

Ако имате слабу циркулацију, ове намирнице вас могу спасити хладноће

1 д

0
Нови тест крви могао би предвидјети појаву болести 10 година унапријед

Здравље

Нови тест крви могао би предвидјети појаву болести 10 година унапријед

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

35

Путеви Српске поручили возачима: Молимо вас...

18

32

Колики домет има камера за контролу брзине

18

30

Три жене пронађене мртве: Грађани страхују од серијског убице

18

27

Срцепарајуће: Објављена пјесма у част свирепо убијене Алдине Јахић

18

20

Цијели Балкан у трансу због предмета из дома Карлоса Алкараза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner