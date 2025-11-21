Жалио се на страшне болове, током операције откривено нешто застрашујуће

Извор:
Телеграф
21.11.2025
15:39
Љекари једне болнице на Тајвану забиљежили су бизаран случај, а пошто се неименовани пацијент пожалио на здравствени проблем који никако није могао да ријеши сам.
Само је објаснио да извјесно вријеме “не може да обавља нужду”, као и да осјећа “снажан притисак” у предјелу стомака, преноси Daily Стар.
Љекари истичу да је мушкарац дјеловао видно узнемирен и да је нерадо одговарао на питања, одбијајући да објасни шта је претходило његовим тегобама.
Тек након рендген снимања откривен је узрок проблема, далеко необичнији него што су медицинари могли да замисле.
Наиме, снимак је јасно приказао “страно тијело” дубоко у ректуму пацијента. Била је то керамичка шоља димензија 8x6 центиметара!
Он је тада рекао да се све догодило “случајно”.
С обзиром на то да предмет није могао да се уклони природним путем, тим лекара био је принуђен да уради комплексну, двочасовну операцију, током које је извађен кроз дигестивни тракт.
Пацијент, који је раније покушавао да проблем реши сам, није успио да изазове било какав покрет црева и због тога је потражио хитну помоћ.
Иако је операција прошла успјешно, није желео открије како је дошло до “инцидента”.
Један од хирурга касније је упозорио јавност да убацивање страних тијела у тело може довести до тешких повреда, па чак и фаталних посљедица. Навео је да су у прошлости виђали разне предмете у пацијентима - од бејзбол палица до вибратора и чак кокоса?!
