Круже приче: Србија би ипак могла на Свјетско првенство?

Извор:
АТВ
21.11.2025
15:31
Коментари:0
Фудбалска репрезентација Србије није успјела изборити пласман на Свјетско првенство, јер је квалификациону групу завршила на трећем мјесту, иза Енглеске и Албаније.
Ипак, постоји мала могућност да се Србија ипак нађе на Мундијалу наредне године, захваљујући једној занимљивој, али у исто вријеме бизарној идеји која стиже из Русије.
Русија је већ три године ван свих међународних такмичења – њихови клубови избачени су из европских надметања, а и репрезентација је била приморана да тражи ривале међу онима који су били спремни да одиграју пријатељске мечеве. Тако су у протеклом периоду одмјеравали снаге с Боливијом, Кубом, Брунејем и сличним селекцијама.
Међутим, сада преносе страни медији да би Русија могла да организује своје "Свјетско првенство", које би се одржавало идуће године.
Наравно, ово такмичење би се одржавало у Русији, која је прије само седам година и сама организовала Свјетско првенство које је освојила селекција Француске.
Рекло би се да Владимир Путин има план како да директно одговори ФИФА за све њихове санкције.
Поред Србије, са Балкана би могле да учествују и Мађарска, али и БиХ, уколико преко баража не успије доћи до Мундијала.
Још нема званичне потврде да је план у разради, али, све више се прича о томе.
