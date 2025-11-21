Logo
Large banner

Круже приче: Србија би ипак могла на Свјетско првенство?

Извор:

АТВ

21.11.2025

15:31

Коментари:

0
Круже приче: Србија би ипак могла на Свјетско првенство?
Фото: Tanjug / AP

Фудбалска репрезентација Србије није успјела изборити пласман на Свјетско првенство, јер је квалификациону групу завршила на трећем мјесту, иза Енглеске и Албаније.

Ипак, постоји мала могућност да се Србија ипак нађе на Мундијалу наредне године, захваљујући једној занимљивој, али у исто вријеме бизарној идеји која стиже из Русије.

Haker

Регион

Старица мислила да улаже у злато и остала без 98.000 евра

Русија је већ три године ван свих међународних такмичења – њихови клубови избачени су из европских надметања, а и репрезентација је била приморана да тражи ривале међу онима који су били спремни да одиграју пријатељске мечеве. Тако су у протеклом периоду одмјеравали снаге с Боливијом, Кубом, Брунејем и сличним селекцијама.

Међутим, сада преносе страни медији да би Русија могла да организује своје "Свјетско првенство", које би се одржавало идуће године.

Наравно, ово такмичење би се одржавало у Русији, која је прије само седам година и сама организовала Свјетско првенство које је освојила селекција Француске.

nermin nikšić

Република Српска

Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

Рекло би се да Владимир Путин има план како да директно одговори ФИФА за све њихове санкције.

Поред Србије, са Балкана би могле да учествују и Мађарска, али и БиХ, уколико преко баража не успије доћи до Мундијала.

Још нема званичне потврде да је план у разради, али, све више се прича о томе.

Подијели:

Тагови:

Фудбалска репрезентација Србије

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Банкомати ће сатима бити ван функције за Нову годину

Економија

Банкомати ће сатима бити ван функције за Нову годину

3 ч

0
Рибе познате као "живи фосили" биле скривене у музејима 150 година

Занимљивости

Рибе познате као "живи фосили" биле скривене у музејима 150 година

3 ч

0
Роналдо добио посебан поклон у Бијелој кући, резервисан је само за најугледније госте

Фудбал

Роналдо добио посебан поклон у Бијелој кући, резервисан је само за најугледније госте

3 ч

0

Више из рубрике

Роналдо добио посебан поклон у Бијелој кући, резервисан је само за најугледније госте

Фудбал

Роналдо добио посебан поклон у Бијелој кући, резервисан је само за најугледније госте

3 ч

0
FK Crvena zvezda

Фудбал

Испливао план Црвене звезде: Овај играч је приоритет у јануарском прелазном року

11 ч

0
Огласила се д‌јевојка којој су бх. навијачи у Бечу пјевали ''Изађи мала''

Фудбал

Огласила се д‌јевојка којој су бх. навијачи у Бечу пјевали ''Изађи мала''

20 ч

0
Меси поручио: Вратићу се, Барселона је мој дом

Фудбал

Меси поручио: Вратићу се, Барселона је мој дом

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

35

Путеви Српске поручили возачима: Молимо вас...

18

32

Колики домет има камера за контролу брзине

18

30

Три жене пронађене мртве: Грађани страхују од серијског убице

18

27

Срцепарајуће: Објављена пјесма у част свирепо убијене Алдине Јахић

18

20

Цијели Балкан у трансу због предмета из дома Карлоса Алкараза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner