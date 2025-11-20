Меси поручио: Вратићу се, Барселона је мој дом

20.11.2025
Аргентинац је стигао у Каталонију са 12 година, а сада је добио посебну награду коју су му додијели становници Барселоне због његовог понашања на терену и ван њега.
Директор дневника "Спорт" је отишао у Мајами да му уручи признање и то је дирнуло Месија.
"Истина, прошли смо толико тога заједно, и доброг и не тако доброг. Нормално је да током каријере није све лијепо и да се пролази кроз тешке тренутке. То је мој дом, моје мјесто, моји људи… Волио бих да сам цијелу каријеру провео тамо, да нисам морао да идем у други клуб. И да сам играо само тамо, у Европи", рекао је Меси.
"Нажалост, ствари су се одвијале другачије, али заувијек ће остати сјећање на све тренутке које смо дијелили. И захвалан сам на овоме. Дуго нисам био у Барселони, нисам био на стадиону. Морао сам да одем из клуба без навијача због године пандемије, тако да је то била и атипична година".
Иако је сада у Америци, нема дилему да ће се вратити у Каталонију.
"Вратићу се. Бићу присутан на стадиону као још један навијач, пратећи екипу и клуб. За сада ћу бити у Мајамију још неколико година, сигурно, али вратићемо се у Барселону јер, као што сам увијек говорио, то је мој дом. Јако нам недостаје, па ћемо се вратити тамо”, закључио је Меси.
