Меси поручио: Вратићу се, Барселона је мој дом

20.11.2025

16:57

Коментари:

0
Меси поручио: Вратићу се, Барселона је мој дом

Аргентинац је стигао у Каталонију са 12 година, а сада је добио посебну награду коју су му додијели становници Барселоне због његовог понашања на терену и ван њега.

Директор дневника "Спорт" је отишао у Мајами да му уручи признање и то је дирнуло Месија.

"Истина, прошли смо толико тога заједно, и доброг и не тако доброг. Нормално је да током каријере није све лијепо и да се пролази кроз тешке тренутке. То је мој дом, моје мјесто, моји људи… Волио бих да сам цијелу каријеру провео тамо, да нисам морао да идем у други клуб. И да сам играо само тамо, у Европи", рекао је Меси.

"Нажалост, ствари су се одвијале другачије, али заувијек ће остати сјећање на све тренутке које смо дијелили. И захвалан сам на овоме. Дуго нисам био у Барселони, нисам био на стадиону. Морао сам да одем из клуба без навијача због године пандемије, тако да је то била и атипична година".

Иако је сада у Америци, нема дилему да ће се вратити у Каталонију.

"Вратићу се. Бићу присутан на стадиону као још један навијач, пратећи екипу и клуб. За сада ћу бити у Мајамију још неколико година, сигурно, али вратићемо се у Барселону јер, као што сам увијек говорио, то је мој дом. Јако нам недостаје, па ћемо се вратити тамо”, закључио је Меси.

Таг:

Lionel Mesi

