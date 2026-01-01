Медведев: Одмазда на напад мора стићи и починиоце и њихове команданте

Извор:
Бандеровци морају бити уништавани у Украјини, у Европи и гдје год да се налазе, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Руске Федерације Дмитриј Медведев, одговарајући на молбу ТАСС-а да прокоментарише напад беспилотним летјелицама Оружаних снага Украјине на кафић и хотел на обали Црног мора у мјесту Хорли.
Он је истакао да одмазда за овај терористички напад мора да погоди и извршиоце и њихове различите командире, као и да је "доста церемонисања".
Како је рекао, одмазда за напад Оружаних снага Украјине у новогодишњој ноћи на цивиле у Херсонској области биће неминовна и брза током офанзиве руске војске. Медведев је нагласио да је "рјечник нормалног човјека сувише сиромашан да би дао одговарајућу дефиницију за поступке ових бандеровских подлаца".
Терористички напад у новогодишњој ноћи: Украјинци гађали хотел, више од 20 погинулих
"За то је прикладан само немилосрдан језик одмазде – неминовне и брзе, у току наступања наше армије", поручио је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије.
Како је напоменуо, намјерно и сурово убиство цивила у новогодишњој ноћи у Херсонској области упоредиво је са злочином фашиста у Хатињу 1943. године.
Подсјетио је да су у марту 1943. године "фашистичке звијери и њихове присталице спалили Хатин".
"И ове новогодишње ноћи у Херсонској области, на сличан начин, намјерно и сурово су убијени цивили", нагласио је Медведев.
Претходно се огласило Министарство спољних послова Русије наводећи да је у првом сату нове 2026. године кијевски режим извршио још један терористички акт против цивила руских региона.
Погинуле су 24 особе, више од 50 је рањено и хоспитализовано. Међу повријеђенима је шесторо малољетника, а једно дијете је убијено.
Губернатор региона Владимир Салдо је нагласио да су 2. и 3. јануар проглашени даном жалости у региону.
Реагујући на напад, портпарол Министарства спољних послова Русије, Марија Захарова рекла је да Руска Федерација за ову трагедију криви све оне који "спонзоришу терористичке изроде" у Украјини.
