Детаљи о вечерњем изласку Ламин Јамала: „Дјевојке, све је плаћено“

Извор:

Индекс

20.11.2025

08:37

Детаљи о вечерњем изласку Ламин Јамала: „Дјевојке, све је плаћено“
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Звезда Барселоне Ламин Јамал (18) био је у центру пажње медија током једног вечерњег изласка прошлог четвртка. Детаљи његове забаве са пријатељима и дјевојкама у сепареу у познатој дискотеци у Барселони стигли су до шпанских медија, који тврде да се ништа скандалозно није догодило.

Новинар Емилио Перез де Росас објавио је детаље Јамаловог одласка. Млади нападач је дане без клупских обавеза искористио да се опусти са пријатељима. Јамал је наводно изнајмио сепаре за себе и своје пријатеље. Због жеље за дискрецијом, гости се моле да оставе своје мобилне телефоне на улазу.

Без скандала

Један од запослених у клубу је касније открио да је улаз био дозвољен само дјевојкама. „Дјевојке, све је плаћено“, био је наслов чланка Ел Насионала о Јамаловој забави. Док су неки огорчени што би играчица која се опоравља од повреде уопште изашла, детаљи вечери не указују на било какав скандал.

nejmar

Фудбал

Нејмар дао гол послије 107 дана

Свједоци тврде да је све прошло глатко током забаве, која је трајала до 5 ујутру. Извори кажу да је Јамал био пристојан, није конзумирао алкохол, већ је само сједио и уживао у музици.

Звијезда Барселоне се тренутно опоравља од лијечења повреде препона. Прошле сезоне је био најбољи асистента у Ла Лиги са 15 асистенција. Његов укупан учинак за Барсу у сезони 2024/25 био је 18 голова и 25 асистенција у 55 утакмица.

(индекс)

Ламин Јамал

fudbal

djevojke

