Овај зицер обилази регион! Погледајте промашај против Звезде

Курир

19.11.2025

13:43

0
Фото: Printscreen/Arena Sport

Фудбалери Црвене звезде тренутно против Словена у Руми играју утакмицу другог кола Купа Србије.

Јасно је да је актуелни шампион Србије ушао у овај меч као апсолутни фаворит, али су домаћи фудбалери могли да шокирају Звезду већ у другом минуту.

Нестварно је шта је тада промашио фудбалер домаћег тима!

Марко Арсовић је пробио по десном боку, па послао лопту на другу стативу, гдје је његов саиграч вратио на средину петерца, а тамо је Драган Перошевић "сам као дух" са неколико метара послао лопту изнад пречке и упрска стопостотну шансу.

ФК Црвена звезда

promašaj

