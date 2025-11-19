Роналдо на вечери најмоћнијих људи свијета у Бијелој кући

Извор:
Свјетска фудбалска звијезда Кристијано Роналдо присуствовао је вечери у Бијелој кући заједно са престолонасљедником Саудијске Арабије принцом Мохамедом бин Салманом и америчким милијардером и власником "Тесле", Илоном Маском.
Пред догађај, амерички председник Доналд Трамп рекао је да му је част да угости Роналда, који је својом улогом у саудијској фудбалској лиги постао лице модернизације земље под вођством престолонаследника, преноси данас Би-би-си.
Званичник Бијеле куће раније је потврдио присуство Роналда, али није прецизирао да ли је он део званичне делегације Бин Салмана.
Трамп је током говора похвалио ближе везе са Саудијском Арабијом и назвао је "важним партнером ван НАТО-а" истичући и да је његов син велики фан Роналда.
Роналдо се с Георгином појавио на вечери којој су, између осталих, присуствовали и предсједник ФИФА-е Ђани Инфантино, те угледни бизнисмени Илон Маск, Тим Кук, Мајкл Дел, Чак Робинсон, Јесен Хуанг, Лиса Су, Мијк Врајт, Дејвид Елис и многи други..
