Роналдо најавио да ускоро завршава каријеру

Португалски фудбалер Кристијано Роналдо изјавио је да ће "ускоро" завршити каријеру.
Он је признао да ће му бити тешко да заврши каријеру, али је нагласио да већ неко вријеме планира како ће живјети када престане да се професионално бави фудбалом.
- Мислим да ћу бити спреман. Биће веома тешко, али припремам се за будућност још од 25, 26. или 27. године - рекао је Роналдо новинару Пирсу Моргану.
Петоструки освајач "Златне лопте" истакао је да не постоји ништа што се може поредити са адреналином постизања голова у фудбалу.
- Али све има почетак и крај. Имаћу више времена за себе и породицу, да одгајам дјецу - навео је Роналдо, који је 5. фебруара ове године прославио 40. рођендан.
Говорећи о бившим клубовима, Роналдо је признао да и даље прати "Манчестер јунајтед", чији је члан био два пута и који је већ неко вријеме у кризи када се ради о фудбалским успјесима.
- Тужан сам, јер је то један од најважнијих клубова на свијету и то је клуб који и даље носим у срцу. Они немају структуру. Надам се промјени у садашњости и будућности, јер је потенцијал тог клуба невјероватан - рекао је Роналдо, коментаришући чињеницу да је клуб прошлу сезону завршио на 15. мјесту на табели.
Он је навео да клуб није на добром путу, али да није све на играчима и тренеру.
- /Шеф стручног штаба/ Рубен Аморим ради најбоље што може. Шта да се ради. Чуда нису могућа - закључио је Роналдо.
Португалац тренутно игра за саудијски клуб "Ал наср". Он је током каријере постигао укупно 952 гола за клубове и репрезентацију Португалије, а прошлог мјесеца изјавио је да му је циљ да постигне 1.000 голова прије завршетка каријере.
