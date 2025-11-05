Тен Хаг се враћа у Премијер лигу?

05.11.2025
09:14
Коментари:0
Вулверхемптон је отпустио тренера Витора Переиру након што је изгубио подршку свлачионице, а пораз од Фулама био је јасан сигнал да ће морати да напусти клуб.
Управа Вулвса покушала је да ангажује Герија О’Нила, али договор још није постигнут, па су у потрази за новим рјешењем.
Међу именима која су контактирана налази се и Холанђанин Ерик Тен Хаг, који је показао интересовање за клупу енглеског премијерлигаша.
Тен Хаг је раније ове сезоне напустио Бајер Леверкузен након само два меча у Бундеслиги, а могућ је његов брзи повратак у тренерски посао.
Осим њега, као потенцијални кандидати помињу се и Мајкл Керик и Роб Едвардс.
Најновије
Најчитаније
09
20
09
16
09
14
09
10
09
06
Тренутно на програму