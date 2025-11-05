Logo

Тен Хаг се враћа у Премијер лигу?

05.11.2025

09:14

Коментари:

0
Тен Хаг се враћа у Премијер лигу?

Вулверхемптон је отпустио тренера Витора Переиру након што је изгубио подршку свлачионице, а пораз од Фулама био је јасан сигнал да ће морати да напусти клуб.

Управа Вулвса покушала је да ангажује Герија О’Нила, али договор још није постигнут, па су у потрази за новим рјешењем.

Међу именима која су контактирана налази се и Холанђанин Ерик Тен Хаг, који је показао интересовање за клупу енглеског премијерлигаша.

Тен Хаг је раније ове сезоне напустио Бајер Леверкузен након само два меча у Бундеслиги, а могућ је његов брзи повратак у тренерски посао.

Осим њега, као потенцијални кандидати помињу се и Мајкл Керик и Роб Едвардс.

Подијели:

Тагови:

Erik ten Hag

trener

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Душан Влаховић

Фудбал

Влаховић донио бод Јувентусу – Бајерн и послије Париза перфектан

9 ч

0
ФК Борац одао почаст Младену Жижовићу

Фудбал

ФК Борац одао почаст Младену Жижовићу

13 ч

0
Познато вријеме и мјесто сахране Младена Жижовића

Фудбал

Познато вријеме и мјесто сахране Младена Жижовића

13 ч

0
И УЕФА се опростила од Младена Жижовића

Фудбал

И УЕФА се опростила од Младена Жижовића

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

20

Директор Дома пензионера у Тузли поднио оставку након језиве трагедије

09

16

Цвијановић: Осјећам искрену тугу и бол због изгубљених живота у Тузли

09

14

Тен Хаг се враћа у Премијер лигу?

09

10

Тужилаштво спроводи увиђај у Дому пензионера у Тузли

09

06

Цвијановић: Дубоко сам потресена трагедијом у Тузли, осјећам тугу због изгубљених живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner