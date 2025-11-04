Познато вријеме и мјесто сахране Младена Жижовића

04.11.2025
Тренер Младен Жижовић у понедјељак навече преминуо је током утакмице у Лучанима између Младости и Радничког.
Имао је свега 45 године и био је један од најомиљенијих спортских радника у БиХ.
Сада је познато гдје ће му бити посљедње почивалиште. Биће сахрањен у четвртак на градском гробљу Пучиле у Бијељини након опијела у 13 сати у цркви Светог Ђорђа.
Комеморација ће бити одржана сутра у 10 часова у бањалучком Банском двору.
Жижовић је рођен 27. децембра 1980. године у Рогатици. Играо је за бројне клубове: Радник Бијељина, Рудар Угљевик, Зрињски Мостар, Тирана, Борац Бања Лука и Младост Рогатица, а једно вријеме је био и репрезентативац БиХ.
Врло брзо се бацио у тренерске воде. Сјајно је предводио Радник (2017-2019) одакле је отишао у Зрињски. Потом је био тренер Слободе, да би онда преузео Борац с којим је писао историју.
Жижовић је постао први тренер који је Борац увео у групну фазу неког европског такмичења, а након тога и у осмину финала Конференцијске лиге. Борац је тада одиграо 18 европских утакмица и исписао најљепше странице у историји клуба, а све под вођством Жижовића. Дуго ће се памтити онај двомеч плеј-офа за осмину финала против Олимпије када су Бањалучани прошли у осмину финала гдје су касније елиминисани од Рапида.
Жижовић је ове сезоне у јулу напустио клупу Борца послије неочекиваног и шокантног испадања од Санта Коломе у првом колу квалификација за Лигу конференције. Прије неколико дана постао је тренер Радничког из Крагујевца којег је нажалост водио у свега двије утакмице, преносе Независне.
