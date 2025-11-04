Logo

Благојевић: ''Лажни суд у БиХ'' показао непоштовање и према политици Америке

АТВ

04.11.2025

Бивши гувернер америчке савезне државе Илиноис Род Благојевић оцијенио је да је "лажни суд у БиХ" показао непоштовање и према политици САД потврдивши пресуду донесену након "интервенције" странца из Њемачке против предсједника Милорада Додика.

Благојевић је на свом налогу на платформи "Икс" написао да се то догодило седмицу дана након што је администрација Доналда Трампа укинула све санкције које је увео бивши предсједник САД Џозеф Бајден легитимно изабраном предсједнику Додику због кривичног дјела ношења капе са натписом МАГА и прославе Трампове побједе.

darko banjac

БиХ

Бањац: Уставни суд срушио чак и сам себе

Благојевић је напоменуо да Додик подржава Трампа.

Род Благојевић

Милорад Додик

Уставни суд БиХ

