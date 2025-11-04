Благојевић: ''Лажни суд у БиХ'' показао непоштовање и према политици Америке

Извор:
Бивши гувернер америчке савезне државе Илиноис Род Благојевић оцијенио је да је "лажни суд у БиХ" показао непоштовање и према политици САД потврдивши пресуду донесену након "интервенције" странца из Њемачке против предсједника Милорада Додика.
Благојевић је на свом налогу на платформи "Икс" написао да се то догодило седмицу дана након што је администрација Доналда Трампа укинула све санкције које је увео бивши предсједник САД Џозеф Бајден легитимно изабраном предсједнику Додику због кривичног дјела ношења капе са натписом МАГА и прославе Трампове побједе.
БиХ
Бањац: Уставни суд срушио чак и сам себе
Благојевић је напоменуо да Додик подржава Трампа.
A week after the Trump administration lifted ALL SANCTIONS imposed by Biden on Milorad Dodik, the duly elected pro Trump President of the Republic of Srpska, a rigged court in Bosnia thumbed it's nose at US policy by upholding the LAWFARE brought by a foreign High Representative…— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) November 4, 2025
