САД увеле нове санкције Сјеверној Кореји

04.11.2025

17:36

Фото: Brett Sayles/Pexels

Сједињене Америчке Државе увеле су данас нове санкције повезане са Северном Корејом које се односе на појединце и институције из Северне Кореје и Кине, саопштило је Министарства финансија САД.

Међу секундарним санкцијама налази се осам особа из Северне Кореје, Кине и Русије, пренео је Ројтерс.

Такође су на листи Технолошка компанија "Korea Mangyongdae Computer Technology Corp" и "Ryujong Credit Bank" из Северне Кореје.

Секундарне санкције погађају трећа лица која послују са земљама или ентитетима који су већ под санкцијама.

