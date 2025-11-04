САД увеле нове санкције Сјеверној Кореји

04.11.2025
17:36
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе увеле су данас нове санкције повезане са Северном Корејом које се односе на појединце и институције из Северне Кореје и Кине, саопштило је Министарства финансија САД.
Међу секундарним санкцијама налази се осам особа из Северне Кореје, Кине и Русије, пренео је Ројтерс.
Такође су на листи Технолошка компанија "Korea Mangyongdae Computer Technology Corp" и "Ryujong Credit Bank" из Северне Кореје.
Секундарне санкције погађају трећа лица која послују са земљама или ентитетима који су већ под санкцијама.
Свијет
58 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
28
18
26
18
15
18
10
18
07
Тренутно на програму