Живи пацијенти добијали телеграме саучешћа: Због грешке у систему проглашени мртвима

04.11.2025
Више од 500 грађана америчке савезне државе Мејн били су у шоку када им је на кућну адресу стигао телеграм у којем им непрофитна организација Мејн Хелт изражава саучешће јер су преминули, иако су били живи.
Мејн Хелт је послала телеграме саучешћа на 531 адресу, уз информације како њихови насљедници треба да поступају по питану насљедства, пренио је АБЦ њуз.
Ова организација пружа услуге у Мејну и Њу Хемпширу.
Из ове непрофитне организације су покушали да исправе брљотину тако што су послали саопштење у којем се наводи да су телеграми послати због "грешке у компјутерском систему Мејн Хелта".
"Искрено жалимо због ове грешке и шаљемо извињење свим пацијентима који су били погођени. У овом тренутку, поменути пацијенти нису проглашени преминулима и ово питање је апсолутно ријешено", додали су из организације.
Жена из Стенфорда, која је жељела да остане анонимна, рекла је за ЦБС13 њуз да јој је било "прилично узнемирујуће" да добија телеграм од Мејн Хелта у којем јој изражавају саучешће због њене смрти.
"Зашто би рекли да сам мртва? Била сам шокирана и узнемирена", рекла је она.
Тренутно на програму