Logo

У Приштини настављено суђење Срђану Лазовићу

Извор:

СРНА

04.11.2025

16:27

Коментари:

0
Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

У Основном суду привремених институција у Приштини данас је испитивањем двојице свједока тужилаштва настављено суђење Срђану Лазовићу из Лепосавића, оптуженом за наводни ратни злочин против цивилног становништва у околини Малишева током 1998. године.

Један од бранилаца Срђана Лазовића, Предраг Миљковић изјавио је да свједоци нису могли да идентификују нити једног полицијског службеника и припадника војске који су били у селу Панорце 5. септембра 1998. године.

vladimir putin-05092025

Свијет

Путин: Руси бране суверенитет своје земље радом у миру и на фронту

- Обојица су потврдили да су преживјели нека дешавања, односно да се нешто десило тог дана, тог 5. септембра. Тако да можемо закључити да ни први ни други свједок нису свједоци такозване идентификације. Одбрана од почетка не спори догађаје и спори само идентификацију. Ова два свједока фактички нису могли да никог идентификују тог дана - рекао је Миљковић.

Према оптужници, Лазовић је током сукоба на Косову и Метохији у селу Панорце, општина Малишево, заједно са другим припадницима српских војних и полицијских снага учествовао у наводним хапшењима, малтретирању и протјеривању албанских цивила.

Филипини-тајфун-04112025

Свијет

Број страдалих у удару тајфуна на Филипинима попео се на 39

Лазовић је ухапшен 27. јуна прошле године када се са породицом враћао из Рашке и од тада се налази у притвору.

Претходно се изјаснио да није крив за дјела за која је оптужен.

Подијели:

Тагови:

Priština

Суђење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминуо бивши голман Црвене звезде

Фудбал

Преминуо бивши голман Црвене звезде

2 ч

0
Бајатовић: Нема и неће бити кризе у вези са енергентима

Србија

Бајатовић: Нема и неће бити кризе у вези са енергентима

2 ч

0
ЕУ спремна да прими Црну Гору, Албанију, Украјину и Молдавију у наредним годинама

Свијет

ЕУ спремна да прими Црну Гору, Албанију, Украјину и Молдавију у наредним годинама

2 ч

0
Будимир: Стање безбједности у Кнежеву, Котор Варошу и Челинцу добро

Република Српска

Будимир: Стање безбједности у Кнежеву, Котор Варошу и Челинцу добро

2 ч

0

Више из рубрике

Бајатовић: Нема и неће бити кризе у вези са енергентима

Србија

Бајатовић: Нема и неће бити кризе у вези са енергентима

2 ч

0
Ухваћена змија у дворишту основне школе

Србија

Ухваћена змија у дворишту основне школе

3 ч

0
Младић (23) силовао дјевојчицу млађу од 14 година

Србија

Младић (23) силовао дјевојчицу млађу од 14 година

8 ч

0
Мушкарац претучен усред ресторана

Србија

Мушкарац претучен усред ресторана

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

28

Цвијановић: Био би прави земљотрес да је Уставни суд за промјену бранио Устав

18

26

Огласио се Бубић: Ово је наредни корак Додикове одбране

18

15

Ове три биљке су идеалне за купатило

18

10

Којић: Крњи Уставни суд руина и политички инструмент Бошњака

18

07

Само је рекао 'није ми добро': Фудбалер открио нове детаље о смрти Жижовића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner