У Приштини настављено суђење Срђану Лазовићу

Извор:
СРНА
04.11.2025
16:27
Коментари:0
У Основном суду привремених институција у Приштини данас је испитивањем двојице свједока тужилаштва настављено суђење Срђану Лазовићу из Лепосавића, оптуженом за наводни ратни злочин против цивилног становништва у околини Малишева током 1998. године.
Један од бранилаца Срђана Лазовића, Предраг Миљковић изјавио је да свједоци нису могли да идентификују нити једног полицијског службеника и припадника војске који су били у селу Панорце 5. септембра 1998. године.
Свијет
Путин: Руси бране суверенитет своје земље радом у миру и на фронту
- Обојица су потврдили да су преживјели нека дешавања, односно да се нешто десило тог дана, тог 5. септембра. Тако да можемо закључити да ни први ни други свједок нису свједоци такозване идентификације. Одбрана од почетка не спори догађаје и спори само идентификацију. Ова два свједока фактички нису могли да никог идентификују тог дана - рекао је Миљковић.
Према оптужници, Лазовић је током сукоба на Косову и Метохији у селу Панорце, општина Малишево, заједно са другим припадницима српских војних и полицијских снага учествовао у наводним хапшењима, малтретирању и протјеривању албанских цивила.
Свијет
Број страдалих у удару тајфуна на Филипинима попео се на 39
Лазовић је ухапшен 27. јуна прошле године када се са породицом враћао из Рашке и од тада се налази у притвору.
Претходно се изјаснио да није крив за дјела за која је оптужен.
Фудбал
2 ч0
Србија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
28
18
26
18
15
18
10
18
07
Тренутно на програму