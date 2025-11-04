Будимир: Стање безбједности у Кнежеву, Котор Варошу и Челинцу добро

Извор:
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир констатовао је да је стање безбједности на подручју Кнежева, Котор Вароша и Челинца добро, нагласивши значај сарадње полицијских службеника са грађанима.
Будимир је, заједно са директором Полиције Српске Синишом Кострешевићем посјетио полицијске станице у овим општинама, саопштено је Министарства унутрашњих послова.
"Овим настављамо обилазак терена како би утврдили шта можемо да побољшамо и шта да урадимо да би били још ефикаснији сервис нашим грађанима", изјавио је Будимир.
Будимир и Костређевић су са руководиоцима Полицијске управе Бањалука и полицијских станица Кнежево, Котор Варош и Челинац разговарали о организацији рада и капацитетима полиције, а све у циљу унапређењу услова рада који ће допринијети још ефикаснијем извршавању њихових послова и задатака.
