Основни суд ЦИК-у вратио допис Суда БиХ у вези са Милорадом Додиком

Извор:
АТВ
04.11.2025
13:54
Коментари:0
Основни суд у Бањалуци вратио је ЦИК-у БиХ допис Суда БиХ у којима тумаче да Милорад Додик не може бити предсједник СНСД-а.
"Вијеће од троје судија Основног суда у Бањалуци у ванпарничном поступку донијело је дана 29.10.2025. године Рјешење под бројем Рп-8/02, којим се враћа Централној изборној комисији Босне и Херцеговине поднесак од 22.10.2025. године ради исправке и допуне, тако што ће се у истом јасно одредити да ли се ради о приједлогу тог Органа за покретање ванпарничног поступка за упис промјене података уписаних у регистар политичких организација који води овај Суд, а који се односе на политичку организацију Савез независних социјалдемократа (СНСД), у року од 8 дана од дана достављања овог рјешења, са напоменом да ће се сматрати да је поднесак повучен ако не буде враћен суду у одређеном року, а ако буде враћен без исправке, односно допуне, одбациће се", потврђено је за АТВ.
Република Српска
5 д2
БиХ
4 д0
Република Српска
6 д1
Република Српска
1 седм0
Република Српска
2 ч6
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч4
Најновије
Најчитаније
16
09
16
09
16
05
16
04
16
01
Тренутно на програму