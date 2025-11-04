Logo

ЕРС: Цвјетиновић се уморио на позицији директора РиТЕ Угљевик

Треба бити димензионисан у сваком погледу да бисте обављали функцију директора РиТЕ Угљевик која је веома сложена и одговорна. Мислимо да се Дико Цвјетиновић уморио на тој позицији, саопштено је из МХ "ЕРС".

"Али, у сваком случају, истине ради, ми већ припремамо кривичну пријаву против Управе РиТЕ Угљевик и НН лица због угрожавања енергетске безбједности и стабилности Републике Српске, али и испитивања трогодишњег пословања овог предузећа у разним сегментима. Желимо да нагласимо да је начин трошења средстава искључиво у надлежности Управе РиТЕ Угљевика и можемо да потврдимо да су приходи РиТЕ Угљевика у односу на прије седам година повећани 100 одсто и да ће свакако бити занимљиво и јавности како се располагало тим новцем. У вјери да производња угља и електричне енергије у РиТЕ Угљевик доприноси и радницима и мајевичком и семберском крају, али и цијелој Републици Српској морамо заједно наћи нову енергију која ће РиТЕ Угљевик извући из ове ситуације, наводе из овог предузећа.

Подсјећамо, раније данас, Дико Цвјетиновић, директор РиТЕ Угљевик, оптужио је Луку Петровића, генералног директора ЕРС, да стоји иза штрајка радника у том предузећу.

Република Српска

Цвјетиновић оптужио Петровића да стоји иза штрајка радника РиТЕ Угљевик

