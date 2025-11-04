Logo

Додик: Ако Уставни суд БиХ сматра да се одлуке неизабраног странца могу читати као закон, онда...

04.11.2025

11:40

Додик: Ако Уставни суд БиХ сматра да се одлуке неизабраног странца могу читати као закон, онда...
Фото: АТВ

Ако Уставни суд БиХ сматра да се одлуке неизабраног странца могу читати као закон, онда ово није уставна земља, рекао је предсједник Милорад Додик.

- И то је тако, гледано чисто правно - навео је Додик.

Додик је истакао да Уставни суд БиХ не може донијети одлуке које су супротне Уставу БиХ, Уставу Републике Српске и Уставу ФБиХ.

- Сами су рекли у ранијим одлукама, што је наведено и у апелацији, да не може одлука суда бити супротна Уставу Српске. И да се прихвати хипотетички да је Шмит неко и нешто, ти укази су потписани прије те његове одлуке. Устав Републике Српске налаже предсједнику да потписује указе, што нису могли ни да оспоре, јер је сам Уставни суд БиХ рекао да се не могу доносити одлуке против Устава Српске, Устава БиХ и Устава ФБиХ - појаснио је Додик.

Истиче да је ово све од почетка било политички.

- Ако Устав БиХ каже да законе на нивоу БиХ може доносити само ПС БиХ, Уставни суд то не уважи, какав је то онда Уставни суд? Ми желимо да ово завршимо на нивоу БиХ, како би се могло ићи према међународним инстанцама- навео је Додик.

Тагови:

Милорад Додик

Уставни суд БиХ

