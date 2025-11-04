Logo

Данас сједница НСРС

Данас сједница НСРС
Фото: АТВ

Народна скупштина одржаће данас 16. редовну сједницу са почетком у 10 часова.

Дневни ред:

1. Посланичка питања и одговори – Актуелни час;

2. Приједлог закона о допуни Закона о локалној самоуправи – по хитном поступку;

3. Приједлог закона о измјенама Закона о развоју малих и средњих предузећа – по хитном поступку;

4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву Републике Српске – по хитном поступку;

5. Приједлог закона о предшколском васпитању и образовању;

6. Приједлог закона о предметима од драгоцјених метала у Републици Српској;

7. Приједлог закона о заштити потрошача у Републици Српској;

8. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о култури;

9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о метрологији у Републици Српској;

10. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима;

11. Нацрт закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске;

12. Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а. д. Бања Лука за 2024. годину;

13. Извјештаји Фискалног савјета Републике Српске:

а) Извјештај о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2024. годину;

б) Извјештај о раду за период 1. 1 – 31. 12. 2024. године;

14. Извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске:

а) Извјештај о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2024. године;

б) Годишњи ревизорски извјештај за 2025. годину;

15. а) Извјештај о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске за 2024. годину;

б) Извјештај о раду Комисије за жалбе за 2024. годину;

16. Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2024. годину;

17. Информација о активностима институција Републике Српске и представника из Републике Српске у заједничким институцијама Босне и Херцеговине у вези са намјерама Републике Хрватске да одлаже радиоактивни и нуклеарни отпад на локацији Трговска гора;

18. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту одрживе, интегрисане и безбједне путне инфраструктуре (97800 – БА);

19. Избор и именовања.

