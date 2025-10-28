Петрић за АТВ објаснио шта ће бити ако Уставни суд БиХ усвоји Додикову апелацију

Извор:
28.10.2025
21:04
Уставни суд БиХ ће 4. новембра 2025. године одлучивати о меритуму по апелацији Милорада Додика, најављено је из Уставног суда БиХ. Бранко Петрић, правник и бивши предсједник ЦИК-а за АТВ је објаснио о чему се ту тачно ради.
"То је одлука о меритуму, што значи да није о привременој мјери и значи да је дозвољена и да није одбачена и да је прошла ту процедуру да се о њој одлучује.Ради се о предмету ствари који се квалификовао да се о њему одлучује и има одређених индиција да су прекршена права апеланта, рекао је Петрић за АТВ.
Уставни суд ту може апелацију одбити и остаје непромјењено стање, а то је могао урадити и на претходним сједницама, каже Петрић.
"У уторак ће бити одлука и из сажетка те одлуке ће се знати све. Уколико апелација буде усвојена, Апелационо одјељење мора своју о својој пресуди поново одлучивати, па када оно одлучи онда ће и првостепено одјељење, и уколико би те пресуде постале неважеће, онда би отпао правни основ за престанак мандата и вратило би се све на почетак", каже Петрић и додаје:
"Ако Уставни суд одлучи да не поступају или да одбију, ако донесе правну одлуку, а то је да је одлука о престанку мандата донесена на основу пресуда које немају правно упориште. Пресуда које нису засноване на закону, већ на основу одлука неког појединца. Ако се усуду и поступе по закону, праву и уставу и донесу своју одлуку онда би то допринијело да поставе ствари на своје мјесто, на оне Дејтонске поставке."
