Објављен 34. извјештај Републике Српске Савјету безбједности Уједињених нација

Аутор:Кристина Секерез
28.10.2025
19:15
Коментари:0
Дејтонски споразум мора да буде дословно спроведен, јасно стоји у извјештају Републике Српске Савјету безбједности. Наведено је, између осталог, и да је Република Српска непоколебљиво посвећена миру. Српска и њено руководство досљедно одбацују сваку употребу насиља и опредијељени су да се политички проблеми у БиХ рјешавају искључиво мирним путем.
Међутим, успјех Дејтона данас је угрожен постепеним демонтирањем кључних елемената овог споразума. Наглашено је и да су три суштинска елемента Устава БиХ озбиљно деградирана, углавном као посљедица непромишљених и несмотрених страних интервенција.
"Први елемент јесте сама демократија у БиХ, нарушена дугогодишњим противправним присвајањем овлашћења од стране појединца, неизабраног страног званичника – такозваног високог представника – а нарочито узурпатора те функције, Нијемца по имену Кристијан Шмит. Устав БиХ изричито предвиђа да доношење свих закона „захтијева сагласност оба дома“ Парламентарне скупштине БиХ. [ Устав БиХ, чл. IV(3)(ц)] Уз то, ништа у Дејтонском споразуму нити у било ком другом извору права високом представнику не даје овлашћење да доноси одлуке које су обавезујуће за БиХ или било ког њеног грађанина. Упркос томе, високи представници, укључујући Шмита, владали су БиХ путем неуставних декрета, грубо кршећи демократски уставни поредак БиХ", речено је у 34. извјештају Републике Српске Савјету безбједности Уједињених нација.
Изнесена је и правна неутемељеност суђења предсједнику Републике Српске и саме судске одлуке. Поручено је да међународна заједница треба да одбаци противправни покушај свргавања предсједника Српске.
"Ако владавина права ишта значи, онда мора значити да појединац не може бити осуђен на основу „закона“ који је очигледно неуставан. Међународна заједница треба да недвосмислено одбаци покушај уклањања предсједника Републике Српске Милорада Додика, који је осуђен не због кршења закона који је донесен како је предвиђено Уставом, него због кршења неуставног декрета неизабраног странца, који чак ни формално није на функцији на коју се позива", речено је у 34. извјештају Републике Српске Савјету безбједности Уједињених нација.
У сусрет тридесетој годишњици Дејтонског споразума, сви којима је стало до стабилности и успјеха БиХ мора да се поново обавежу на досљедну примјену изричитих одредби Дејтонског споразума, и тај позив стоји у Извјештају. Њега ће у Савјету безбједности представити Русија.
