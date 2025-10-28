Кошарац: Мађарска доказани пријатељ

Извор:
СРНА
28.10.2025
16:30
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац истакао је у разговору са замјеником мађарског министра спољних послова и трговине Левентеом Мађаром да је Мађарска доказани пријатељ захваљујући којем се глас Републике Српске чује на међународном плану.
Кошарац је рекао Срни да Мађарска разумије политичке прилике у БиХ, те поштује дејтонско уређење и међународно право.
- Захвални смо мађарским пријатељима на подршци, принципијелности и разумијевању које показују према Српској. Настављамо нашу сарадњу на обострано задовољство - поручио је Кошарац.
Он је навео да је састанак са Мађаром био прилика да се још једном потврде приврженост и пријатељске везе Српске и Мађарске, које јачају у сваком сегменту захваљујући првенствено односу предсједника Милорада Додика и мађарског премијера Виктора Орбана.
Састанак је уприличен након Регионалног самита трговине у Бањалуци.
