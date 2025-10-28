Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

Извор:
28.10.2025
16:12
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић најавио је поскупљење воде у граду, наводећи да је функционисање "Водовода" неодрживо са садашњом цијеном воде.
"Код нас је вода од 0,90 КМ до 1,10 КМ по метру кубном. Са тог аспекта функционисање `Водовода` није одрживо. Мораће доћи до корекције", рекао је Станивуковић новинарима у Бањалуци.
Он је објаснио да је ова мјера условљена и поскупљењем електричне енергије.
"То је утицало на `Водовод`. Изгубљен је и приход од мјерног мјеста и систем постаје неодржив. Изградили смо 250 километара водоводне мреже. Све то има своју математику", рекао је Станивуковић.
