''Бањалуци пријети финансијски колапс''

Извор:

АТВ

28.10.2025

12:15

Коментари:

0
Фото: Фејсбук/СНСД

Бањалуци пријети финансијски колапс и потпуни застој у функционисању.

Рекао је ово одборник СНСД-а у овом граду Драган Лукач, осврћући се на незаконито и неодговорно трошење јавног новца.

Дјечак-насиље над дјецом-260925

Регион

Основцу вршњаци лупали главу о умиваоник у школи: Мајка откриле језиве детаље насиља

“Неодговорно, а како званични извјештаји кажу, чак и противзаконито управљање јавним новцем највећи је у у низу проблема у којима се Бањалука данас налази. Застрашујућа је чињеница да се градска администрација у потпуности оглушава на упозорења Фискалног савјета, негативне ревизорске извјештаје, притисак јавности и незадовољство грађана и упорно води Бањалуку у амбис", рекао је Лукач.

Док склапају најштетније уговоре вриједне десетине милиона, не само да манипулишу законима и Скупштинским одлукама, каже Лукач, већ и свјесно манипулишу јавношћу бавећи се истовремено потпуно тривијалним темама како би прикрили реалне проблеме.

Жико Бакајлић

Друштво

Слијепи фармер три деценије узгаја свиње

"Бањалука је у све већим дуговима и бројним обавезама за које нема средстава што ће, ако се ова пракса настави и одговорни не санкционишу, довести до финансијског колапса и потпуног застоја у функционисању града", закључио је он.

