Извор:
АТВ
28.10.2025
12:15
Коментари:0
Бањалуци пријети финансијски колапс и потпуни застој у функционисању.
Рекао је ово одборник СНСД-а у овом граду Драган Лукач, осврћући се на незаконито и неодговорно трошење јавног новца.
Регион
Основцу вршњаци лупали главу о умиваоник у школи: Мајка откриле језиве детаље насиља
“Неодговорно, а како званични извјештаји кажу, чак и противзаконито управљање јавним новцем највећи је у у низу проблема у којима се Бањалука данас налази. Застрашујућа је чињеница да се градска администрација у потпуности оглушава на упозорења Фискалног савјета, негативне ревизорске извјештаје, притисак јавности и незадовољство грађана и упорно води Бањалуку у амбис", рекао је Лукач.
Док склапају најштетније уговоре вриједне десетине милиона, не само да манипулишу законима и Скупштинским одлукама, каже Лукач, већ и свјесно манипулишу јавношћу бавећи се истовремено потпуно тривијалним темама како би прикрили реалне проблеме.
Друштво
Слијепи фармер три деценије узгаја свиње
"Бањалука је у све већим дуговима и бројним обавезама за које нема средстава што ће, ако се ова пракса настави и одговорни не санкционишу, довести до финансијског колапса и потпуног застоја у функционисању града", закључио је он.
Бања Лука
1 ч1
Бања Лука
22 ч2
Бања Лука
23 ч0
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
04
13
03
13
03
13
01
12
57
Тренутно на програму