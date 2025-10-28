Logo

Слијепи фармер три деценије узгаја свиње

Фото: РТРС

Жико Бакајлић из семберског села Чађавица већ три деценије бави се свињогојством и то узгојем расних, висококвалитетних свиња. И поред чињенице да је већ 17 година слијеп, овај инжењер сточарства никада се није, предао нити размишљао да напусти овај посао.

Бакајлић своје знање и годинама стечено искуство, примјењује на свом имању гдје се бави свињогојством. Укрштањем чистих раса дио производње се усмјерава у комерцијално потомство.

Каже да на фарми има тренутно присутне три расе, велики јоркшир, ландрас и дурок.

Све животиње на овој фарми су са поријеклом и педигреом уназад пет генерација. Високо су плодне што потврђује број свиња у леглу који износи од 12 до 17 прасића по свињи.

"Замишљен концепт овог домаћинства је на бази искуства, знања и ограниченог капацитета фарме, а намијењена је за производњу животиња које могу да врше поправку на фармама које нису едуковане неких стручних знања, технологије да врше поправку преко грла која излазе са ове фарме", каже Бакајлић.

Његово знање и планови које има, потпуно надокнађују његов недостатак с којим живи. Наиме овај фармер је већ 17 година слијеп што је посљедица дугогодишњег дијабетеса.

"Ја сам имао тај пех здравствене природе са губитком вида већ 17 години, а то је било у поодмаклој фази посао око свиња и инвестиције око објеката, опреме, нисам хтио да одустанем али зашто да одустанем овдје су произведени многи шампиони који су излагани на званичним сајмовима, људи долазе да купе квалитетне животиње, а не да анализирају моје здравствено стање", наглашава Бакајлић.

Здравствена сигурност свиња на овој фарми је приоритет.

Фарма је ограђена високим зидом. На главном улазу постављена је дезобаријера, гдје се врши дезинфекција возила, направљен је простор за пресвлачење, купатило за радника за личну хигијену, а за посјетиоце су обезбијеђена једнократна одијела.

