Данас сунчаније и мало топлије

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчаније и мало топлије у односу на претходне дане.
Претежно ведро биће и увече уз пролазну облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највиша дневна температура ваздуха од 12 на истоку до 19 на југу и сјеверу, у вишим предјелима од седам степени Целзијусових.
Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, током дана у скретању на јужни.
Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. По котлинама и уз ријечне токове има магле.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјеланишница минус један, Хан Пијесак један, Соколац два, Чемерно и Ливно три, Мркоњић град, Шипово, Кнежево, Дринић, Рибник, Калиновик, Сребреница и Тузла четири, Бањалука, Приједор, Нови Град, Србац, Гацко и Зеница пет, Бијељина, Добој, Фоча, Рудо и Сарајево шест, Вишеград, Билећа и Јајце седам, Требиње девет, а Градачац и Мостар 10 степени Целзијусових.
