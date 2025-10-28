Logo

Данас сунчаније и мало топлије

Извор:

АТВ

28.10.2025

08:11

Jesen, vremenska prognoza
Фото: Unsplash

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчаније и мало топлије у односу на претходне дане.

Претежно ведро биће и увече уз пролазну облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша дневна температура ваздуха од 12 на истоку до 19 на југу и сјеверу, у вишим предјелима од седам степени Целзијусових.

Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, током дана у скретању на јужни.

Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. По котлинама и уз ријечне токове има магле.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјеланишница минус један, Хан Пијесак један, Соколац два, Чемерно и Ливно три, Мркоњић град, Шипово, Кнежево, Дринић, Рибник, Калиновик, Сребреница и Тузла четири, Бањалука, Приједор, Нови Град, Србац, Гацко и Зеница пет, Бијељина, Добој, Фоча, Рудо и Сарајево шест, Вишеград, Билећа и Јајце седам, Требиње девет, а Градачац и Мостар 10 степени Целзијусових.

Временска прогноза

РХМЗ

