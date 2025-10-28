Logo

Шта нам звијезде предвиђају за данас

Извор:

Глас Српске

28.10.2025

07:30

Коментари:

0
Шта нам звијезде предвиђају за данас
Фото: Pixabay

Прочитајте шта нам звијезде поручују данас.

Ован

Бићете пуни енергије и идеја које могу покренути нове пројекте. Заузети ће хтјети пажњу, док ће слободни привлачити особе својом непосредношћу и шармом. Нешто спонтано могло би прерасти у озбиљнији контакт. Пријаће вам шетња.

Бик

Дан доноси стабилност, али и прилику да покажете колико сте истрајни. Заузети ће хтјети да учврсте однос конкретним гестовима. Слободни би могли поново ступити у контакт с неким ко их никада није заиста напустио мислима. Пазите на исхрану.

Близанци

Могуће је да ћете данас имати разговор који отвара нова врата или вас води до корисне сарадње. Заузети ће осјећати већу блискост, док слободни могу привући пажњу кроз хумор и искреност. Здравље вам је добро.

Рак

Неке обавезе које сте запоставили сада траже пажњу, али ћете их ријешити без стреса. Заузети ће уживати у подршци партнера, док слободни могу примијетити да се неко из њиховог окружења све више интересује за њих. Потребан вам је одмор.

Лав

Могуће је да ћете данас имати разговор који доноси напредак или подршку утицајне особе. Заузети Лавови желе више пажње и блискости. Слободни би могли започети флерт који убрзо прелази у искрену размјену осјећања. Потребно вам је више сна.

Дјевица

Бићете фокусирани на детаље, али и спремни да се прилагодите околностима. Заузети ће успјети да изгладе неспоразум са партнером, док слободни могу примити поруку која ће их изненадити. Бићете осјетљиви на временске промјене.

Вага

Пријашњи план, који сте раније сматрали преамбициозним, сада може да изгледа изводљиво. Заузети ће уживати у хармоничној енергији, док слободни могу срести особу која ће им одмах пријати. Поведите рачуна о исхрани.

Шкорпија

Можда ћете морати да преузмете одговорност за нешто што други избјегавају. Заузети могу осјетити потребу за искреношћу, док ће слободни привлачити пажњу харизмом и озбиљношћу. Потребно вам је да се крећете.

Стријелац

Неки договор који је био на чекању сада може да се реализује. Заузети ће осјетити да се енергија у односу подиже, док слободни могу упознати неког ко им доноси осмијех и лакоћу. Одлично вам је расположење.

Јарац

Дан доноси озбиљан, али конструктиван тон. Заузете очекује искрен разговор о заједничким циљевима. Слободни би могли примијетити да им неко показује пажњу дискретним гестовима. Обратите пажњу на зглобове и кичму.

Водолија

Имаћете потребу да уведете промјене у рутину. Заузети ће хтјети да партнер покаже више емоција, док слободни могу започети дописивање које ће се развијати брже него што очекују. Добро се осјећате.

Рибе

Имаћете потребу да радите у миру, али и да изразите своју креативност. Заузети ће осјетити дубље разумијевање у вези, док слободни могу упознати особу која им дјелује познато. Требало би да се више одмарате.

(Глас Српске)

