Након пљачке у Лувру сви гледају ову серију на Нетфликсу

О "пљачки вијека" у Лувру не престаје да се говори данима, а од како су детаљи откривени јавности, француска серија "Лупин" поново је међу најгледанијим на Нетфликсу.
Лупин је француска серија коју су за Нетфлиx радили Џорџ Кеј и Франсоа Узан. Глумачку поставу предводи Омар Си који тумачи Асана Диопа, лопова насталог по узору на Арсена Лупина ког је измислио Морис Леблан.
Серија је добила изузетно позитивне рецензије критичара и остварила велики успјех међу гледаоцима.
Радња серије прати професионалног лопова Асана Диопа, сина имигранта из Сенегала који је дошао у Француску ради бољег живота за себе и своје дијете.
Након трагичних догађаја који су му обиљежили дјетињство - Асановом оцу је моћник Ибер Пелгрин смјестио крађу скупоцјене дијамантске огрлице, након чега је он преминуо у својој затворској ћелији, оставивши четрнаестогодишњег Асана да се сам сналази на улицама Париза, Липен је имао један план, преноси Б92.
ДНК траг одао пљачкаше из Лувра
Двадесет пет година касније, инспирисан књигом о лопову Арсену Лупину, коју му је отац поклонио за рођендан, Асан креће у освету породици Пелегрини.
Серија је на Нетфлиx стигла 2021. године, а након крађе у Лувру поново се попела на сам врх најгледанијих.
На друштвеним мрежама многи Лупинове поступке пореде са недавном крађом у Лувру.
