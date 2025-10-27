ДНК траг одао пљачкаше из Лувра

27.10.2025
Двојицу осумњичених који су ухапшени због пљачке вијека у којој су украли вриједне предмете из чувеног париског музеја Лувр одао је ДНК траг, преносе француски медији.
Осумњичени, старости око 30 година, ухапшени су у суботу и налазе се у притвору, који ће трајати до 96 сати, а одраније су познати полицији, преноси БФМ ТВ.
Један осумњичени је ухапшен у суботу навече на аеродрому "Роаси-Шарл-де-Гол" док је покушавао да се укрца на лет за Алжир, потврдило је тужилаштво у Паризу, док је други ухапшен у Обервилијеу.
Обојица су поријеклом из тог мјеста које је седам километара удаљено од Париза и налази се у области Сен-Сан-Дени.
Њих двојица су били под истрагом у протеклих неколико дана, наводи француска телевизија.
"Одлучујући ДНК траг" је, како се истиче, пронађен на мјесту пљачке, а ријеч је о отиску прста.
Париска тужитељка Лор Беко у четвртак је рекла да је узето више од 150 узорака ДНК за потребе истраге.
Пљачка се догодила у недјељу ујутро, 19. октобра, у париском Лувру, када је украдено девет предмета из колекције краљевске породице.
Четворица лопова су ушла у зграду са стране која гледа на ријеку Сену, гдје су у току грађевински радови, користећи теретну платформу која се диже да би директно приступили галерији "Аполон".
Према информацијама власти, украдено је осам предмета, укључујући дијадеме, огрлице, наушнице и брошеве који су припадали Наполеоновој супрузи, царици Марији Лујзи, његовој снахи краљици Ортенс од Холандије, краљици Марији Амели, супрузи посљедњег француског краља Луја Филипа, који је владао од 1830. до 1848, и царици Евгенији, супрузи Наполеона III, који је владао од 1852. до 1870, преноси Еспресо.
Круна царице Евгеније такође је украдена, али је пронађена оштећена у близини музеја након што су је лопови испустили.
Вриједност украдених експоната процјењује се на 88 милиона евра.
Сви украдени предмети некада су били власништво француске краљевске и царске породице, преноси BBC.
Лувр је био затворен за посјетиоце одмах након спектакуларне пљачке, у међувремену је отворен, осим галерије "Аполон", из које је украден накит вриједан 88 милиона евра, а полиција и даље спроводи детаљну истрагу.
Француски министар правде Жералд Дарманен признао је да су безбједносни протоколи заказали, што је, како је рекао, земљи нанијело "ужасну репутацију".
Истражиоци су, захваљујући ДНК траговима пронађеним на мјесту злочина, идентификовали једног од починилаца. Током бијега, лопови су за собом оставили рукавице и флуоресцентни прслук, што је помогло у истрази. Још нема званичних одлука о казнама, док на случају ради око 60 истражилаца, преноси Нова.
Тужилаштво вјерује да пљачкаши нису дјеловали самостално, већ по налогу веће криминалне организације.
Потрага за осумњиченима се наставља, а полиција пажљиво анализира снимке са безбједносних камера дуж руте бјекства како би идентификовала преостале чланове банде и пратила њихово кретање.
