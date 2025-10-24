Мале шансе да се драгуљи из Лувра могу пронаћи

Извор:
24.10.2025
Француски истражитељи анализирају више од 150 узорака ДНК, отисака прстију и других трагова са алата и заштитне опреме коју су оставили крадљивци драгуља из Лувра, али тужилац сматра да су мале шансе да буду пронађени, пише "Гардијан".
Пет дана након пљачке из најпосјећенијег музеја на свијету, париски тужилац Лауор Беко рекла је да су мале шансе да се драгуљи могу пронаћи и да је "оптимистична" у погледу исхода истраге.
- У наредних неколико дана резултати истраге можда ће дати трагове, посебно ако починиоци имају кривичне досијее - рекла је Бекова француским медијима.
Према њеним ријечима, лопови нису успјели у журби да запале камион, а оставили су и кацигу, угаоне брусилице и дискове за сјечење, свјетлосни прслук и неколико других предмета.
- Сви ти предмети се анализирају у Паризу и оближњим криминалистичким лабораторијама - рекла је она.
Додала је да је детаљна анализа видео-снимака са јавних и приватних камера за надзор, укључујући и оне на ауто-путевима, додатно помогла истражитељима да прате руту банде у Паризу и околини, али је одбила да пружи даље детаље.
Четворочлана банда зауставила се испред Лувра у недјељу, 19. октобра, у 9.30 часова, убрзо након отварања, у камиону за транспорт намјештаја опремљеном мердевинама и лифтом дужине 30 метара.
Тим лифтом су се двојица попела до галерије "Аполо" на првом спрату, у којој се налазе преостали француски крунски драгуљи.
Носећи свјетлосне прслуке како би личили на грађевинске раднике, разбили су неосигуран прозор, а затим су користили сјекаче да отворе витрине са накитом прије него што су се спустили у лифт и побјегли заједно са још два члана банде који су били на мотоциклима.
Украли су драгуље вриједне око 88 милиона евра.
