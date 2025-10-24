Logo

Мале шансе да се драгуљи из Лувра могу пронаћи

Извор:

СРНА

24.10.2025

17:58

Коментари:

0
Мале шансе да се драгуљи из Лувра могу пронаћи
Фото: Tanjug / AP

Француски истражитељи анализирају више од 150 узорака ДНК, отисака прстију и других трагова са алата и заштитне опреме коју су оставили крадљивци драгуља из Лувра, али тужилац сматра да су мале шансе да буду пронађени, пише "Гардијан".

Пет дана након пљачке из најпосјећенијег музеја на свијету, париски тужилац Лауор Беко рекла је да су мале шансе да се драгуљи могу пронаћи и да је "оптимистична" у погледу исхода истраге.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Свијет

Захарова: Европљани жртве обмане, дубље од оне из Другог свјетског рата

- У наредних неколико дана резултати истраге можда ће дати трагове, посебно ако починиоци имају кривичне досијее - рекла је Бекова француским медијима.

Према њеним ријечима, лопови нису успјели у журби да запале камион, а оставили су и кацигу, угаоне брусилице и дискове за сјечење, свјетлосни прслук и неколико других предмета.

- Сви ти предмети се анализирају у Паризу и оближњим криминалистичким лабораторијама - рекла је она.

Додала је да је детаљна анализа видео-снимака са јавних и приватних камера за надзор, укључујући и оне на ауто-путевима, додатно помогла истражитељима да прате руту банде у Паризу и околини, али је одбила да пружи даље детаље.

sena uzunovic

БиХ

Канцеларији дисциплинског тужиоца постављена питања у вези са Узуновићевом

Четворочлана банда зауставила се испред Лувра у недјељу, 19. октобра, у 9.30 часова, убрзо након отварања, у камиону за транспорт намјештаја опремљеном мердевинама и лифтом дужине 30 метара.

Тим лифтом су се двојица попела до галерије "Аполо" на првом спрату, у којој се налазе преостали француски крунски драгуљи.

Носећи свјетлосне прслуке како би личили на грађевинске раднике, разбили су неосигуран прозор, а затим су користили сјекаче да отворе витрине са накитом прије него што су се спустили у лифт и побјегли заједно са још два члана банде који су били на мотоциклима.

VIKTOR-ORBAN-170925

Свијет

Орбан увјерен да ће се Путин и Трамп на крају састати

Украли су драгуље вриједне око 88 милиона евра.

Подијели:

Тагови:

Luvr

muzej

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ђани никад искренији: ''Послије пијанства идем на инфузију, па лежим цијели дан..''

Сцена

Ђани никад искренији: ''Послије пијанства идем на инфузију, па лежим цијели дан..''

3 ч

0
Par, ljubav

Занимљивости

Хороскопски знакови који бјеже од озбиљних веза

3 ч

0
Како одабрати најбоље маслиново уље?

Савјети

Како одабрати најбоље маслиново уље?

3 ч

0
СНСД Бијељина: Петровићу политички обрачун важнији од интереса грађана

Градови и општине

СНСД Бијељина: Петровићу политички обрачун важнији од интереса грађана

3 ч

0

Више из рубрике

Захарова: Европљани жртве обмане, дубље од оне из Другог свјетског рата

Свијет

Захарова: Европљани жртве обмане, дубље од оне из Другог свјетског рата

3 ч

0
Орбан увјерен да ће се Путин и Трамп на крају састати

Свијет

Орбан увјерен да ће се Путин и Трамп на крају састати

3 ч

0
Ruža cvijet

Свијет

Кћерка (19) познатог водитеља пронађена мртва

3 ч

0
Дјевојчица пропала кроз пукотину на глечеру, спасиоци затекли шок сцену

Свијет

Дјевојчица пропала кроз пукотину на глечеру, спасиоци затекли шок сцену

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

49

Овај сок штити од 3 веома честе болести

20

48

Бански двор у сјају грба Немањића и амблема Републике Српске

20

39

Несрећа на путу Горажде-Фоча, шест особа примљено у Ургентни центар

20

38

Откривено највеће налазиште злата на свијету

20

29

Потресна исповијест жене коју је мушкарац бацио у бунар: Како сам преживјела, зна само Бог

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner