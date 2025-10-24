Канцеларији дисциплинског тужиоца постављена питања у вези са Узуновићевом

Извор:
Канцеларији дисциплинског тужиоца већ су постављена нека питања у вези са судијом Суда БиХ Сеном Узуновић, рекао је предсједник Високог судског и тужилачког савјета БиХ Санин Богуновић.
"Колико знам, нека питања су већ постављана њима. Они ће се одредити о томе да ли у конкретној ситуацији, као и у свакој другој, постоје елементи дисциплинског прекршаја или не", рекао је Богуновић.
Он је додао да је с аспекта предсједника ВСТС-а још рано говорити о томе.
"Ми јесмо коректор у дијелу када неко од носилаца правосудних функција пређе линију", рекао је Богуновић.
На питање новинара да ли је Узуновићева "прешла линију", навео је да у овој фази не може да коментарише случај јер често може да буде у дисциплинским комисијама против носилаца правосудних функција.
Нагласио је да је Канцеларија дисциплинског тужиоца потпуно независна.
