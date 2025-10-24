Logo

Канцеларији дисциплинског тужиоца постављена питања у вези са Узуновићевом

СРНА

24.10.2025

Канцеларији дисциплинског тужиоца већ су постављена нека питања у вези са судијом Суда БиХ Сеном Узуновић, рекао је предсједник Високог судског и тужилачког савјета БиХ Санин Богуновић.

"Колико знам, нека питања су већ постављана њима. Они ће се одредити о томе да ли у конкретној ситуацији, као и у свакој другој, постоје елементи дисциплинског прекршаја или не", рекао је Богуновић.

Он је додао да је с аспекта предсједника ВСТС-а још рано говорити о томе.

"Ми јесмо коректор у дијелу када неко од носилаца правосудних функција пређе линију", рекао је Богуновић.

На питање новинара да ли је Узуновићева "прешла линију", навео је да у овој фази не може да коментарише случај јер често може да буде у дисциплинским комисијама против носилаца правосудних функција.

Нагласио је да је Канцеларија дисциплинског тужиоца потпуно независна.

Сена Узуновић

Санин Богуновић

