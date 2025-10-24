Конаковић на мапи Америке: Муслиман, борац против хришћанства

Извор:
АТВ
24.10.2025
07:39
Коментари:2
Нико љепше не прича о Елмедину Конаковићу као он сам о себи. Нико и не претјера као он сам, али се нико и не оклизне као МВП.
Од фамозног лобирања у шали, преко састанака са Рубиом, па све до велике међународне подршке за БиХ коју је сам Дино Конаковић створио, министар спољних послова је успио само завршити на тапету сарадника блиских Доналду Трампу. И то скоро као "исламиста".
Блиска сарадница Доналда Трампа, Лаура Лумер, јавно је прозвала управо Елмедина Конаковића који се хвали добрим односима са новом америчком администрацијом. Обиљежила га је као "муслимана" који показује презир према хришћанству.
Република Српска
Лаура Лумер: Додик трпи немилосрдне политичке нападе муслимана и глобалиста
"Муслимани који циљају Додика отворено су показали презир према Израелу, хришћанству и Западу кроз изјаве Елмедина Конаковића, министра спољних послова БиХ и истакнутог бошњачког лидера", написала је Лумер у својој објави и наставила критику.
"Конаковић је агресивно настојао смијенити Додика. Његова мржња према Западу огледа се у низу оштрих изјава које је дао у подршци исламским питањима. Дана 27. априла 2024. јавно је осудио израелског амбасадора у Србији Јахела Вилана називајући га "срамотом за човјечанство и дипломатију. Дана 10. маја 2024. Конаковић је најавио да БиХ подржава резолуцију Генералне скупштине УН-а којом се Палестина признаје као држава квалификована за пуноправно чланство у УН-у. Такође је поручио Савјету безбједности да поново размотри ово питање, што је у директној супротности са политиком предсједника Трампа да не признаје палестинску државу", поручила је Лумер.
"Конаковићева жустра подршка палестинским питањима, заједно с његовом неуморном кампањом против Додика, додатно истиче дубоко укоријењену нетрпељивост према Израелу, Америци и западним савезницима".
Толико је о лоби министру речено у једној објави, да сви монтери клима уређаја у Америци не могу скупити новца да га се опере. Славодобитне најаве скидања Милорада Додика са власти, подршци Америке и одлично обављеном послу у министарству спољних послова, за Конаковића долазе на наплату.
Постоји и добра опција да би Конаковић могао на црну листу и то умјесто оних које је преко Мајкла Марфија тамо и ставио. Треба подсјетити и на извињавање Зукана Хелезе упућено Американцима након што се састао са иранским званичницима и најавио сарадњу. Тада се медијима пронијела вијест да би Хелез могао на "црну листу", па се брже боље извињавао.
БиХ
Дино запријетио пред изборе у Српској: Сљедбеници ће завршити као Додик
На програму испред нас, питање је када ће Конаковић пред говорницу са истом поруком.
"Десиће се ускоро састанци са људима у Трамповој администрацији, са људима блиским Трампу који су доносиоци одлука, који сједе у Стејт департменту", почетком године изјавио је Конаковић. Нетом прије, објашњавао је како он, као министар иностраних послова, склапа договоре са лоби фирмама у САД да се боре за БиХ.
Крај је године, а Дино каже да се шалио са лобирањем, и то је његова одбрана. До краја имамо још два мјесеца и прилику да још једном чујемо "и за то сам се шалио".
БиХ
2 д2
БиХ
3 д0
БиХ
4 д1
БиХ
3 седм1
Најновије
Најчитаније
10
25
10
23
10
23
10
22
10
18
Тренутно на програму