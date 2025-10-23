Цвијановић се састала са Гинкелом

23.10.2025
12:38
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас са отправником послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ Џоном Гинкелом.
На састанку је разговарано о јачању веза са САД у свим областима које су од заједничког интереса, са посебним акцентом на унапређење економске сарадње.
Саговорници су овом приликом размијенили мишљења и о актуелној политичкој ситуацији у Републици Српској и БиХ.
Српски члан Предсједништва указала је на важност стабилизације политичких прилика у БиХ, истакавши да је за то потребан допринос свих релевантних актера, представника конститутивних народа и нивоа власти.
Цвијановић је изразила захвалност администрацији предсједника Трампа на конструктивном и избалансираном приступу према свима у БиХ, те нагласила да то представља снажан подстицај превазилажењу тренутне кризе и отклањању њених узрока.
