Цвијановић се састала са Гинкелом

23.10.2025

12:38

Цвијановић се састала са Гинкелом
Фото: Printscreen/Instagram/ŽeljkaCvijanović

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас са отправником послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ Џоном Гинкелом.

На састанку је разговарано о јачању веза са САД у свим областима које су од заједничког интереса, са посебним акцентом на унапређење економске сарадње.

Саговорници су овом приликом размијенили мишљења и о актуелној политичкој ситуацији у Републици Српској и БиХ.

Српски члан Предсједништва указала је на важност стабилизације политичких прилика у БиХ, истакавши да је за то потребан допринос свих релевантних актера, представника конститутивних народа и нивоа власти.

Цвијановић је изразила захвалност администрацији предсједника Трампа на конструктивном и избалансираном приступу према свима у БиХ, те нагласила да то представља снажан подстицај превазилажењу тренутне кризе и отклањању њених узрока.

