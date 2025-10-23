Одбијен захтjев Суада Арнаутовића за поништење овјере СНСД-а за учешће на изборима

Извор:
АТВ
23.10.2025
11:43
Коментари:0
Централна изборна комисија БиХ одбила је да обнови поступак овјере СНСД-а за ванредне изборе за предсједника Републике Српске.
Резултат је био исти као и на претходној сједници, тј. само је Суад Арнаутовић био против овјере.
Ова тачка је разматрана на захтјев члана ЦИК-а Суада Арнаутовића. Уврштена је у дневни ред са четири гласа за, а три члана су била против.
Република Српска
Црнадак на састанку ЦИК-а због могућег отказивања избора
Он је рекао да је документација нетачна, те да се о њој расправља након нових информација, односно писма судије Суда БиХ, Сене Узуновић.
Наиме, сматра да предсједник Милорад Додик није могао да потпише кандидатуру СНСД-а на ванредним изборима за предсједника Републике Српске.
Република Српска
Арнаутовић тражи да ЦИК поништи СНСД-ову кандидатуру
Вања Бјелица Прутина је рекла да је то пресуђена ствар и да се о њој не може поново расправљати. Такође је нагласила да постоји пресуда Апелационог одјељења Суда БиХ и да против ње не могу поступати. Ахмет Шантић се сложио са ставом Бјелице Прутине и рекао да је одлука Апелационог одјељења коначна, преноси Аваз.
Најновије
Најчитаније
12
03
12
00
11
52
11
51
11
43
Тренутно на програму