Одбијен захтjев Суада Арнаутовића за поништење овјере СНСД-а за учешће на изборима

АТВ

23.10.2025

11:43

Фото: АТВ

Централна изборна комисија БиХ одбила је да обнови поступак овјере СНСД-а за ванредне изборе за предсједника Републике Српске.

Резултат је био исти као и на претходној сједници, тј. само је Суад Арнаутовић био против овјере.

Ова тачка је разматрана на захтјев члана ЦИК-а Суада Арнаутовића. Уврштена је у дневни ред са четири гласа за, а три члана су била против.

igor crnadak 11

Република Српска

Црнадак на састанку ЦИК-а због могућег отказивања избора

Он је рекао да је документација нетачна, те да се о њој расправља након нових информација, односно писма судије Суда БиХ, Сене Узуновић.

Наиме, сматра да предсједник Милорад Додик није могао да потпише кандидатуру СНСД-а на ванредним изборима за предсједника Републике Српске.

ЦИК

Република Српска

Арнаутовић тражи да ЦИК поништи СНСД-ову кандидатуру

Вања Бјелица Прутина је рекла да је то пресуђена ствар и да се о њој не може поново расправљати. Такође је нагласила да постоји пресуда Апелационог одјељења Суда БиХ и да против ње не могу поступати. Ахмет Шантић се сложио са ставом Бјелице Прутине и рекао да је одлука Апелационог одјељења коначна, преноси Аваз.

ЦИК БиХ

Сена Узуновић

Милорад Додик

СНСД

Suad Arnautović

