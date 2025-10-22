Извор:
22.10.2025
Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ није додијелила мандат Милораду Додику на позицију предсједника СНСД-а, нити му га може и одузети, јер се у овом случају примјењује Закон о политичким организацијама Републике Српске, рекао је Срни бивши члан ЦИК-а Вехид Шехић.
- ЦИК није надлежан за питања унутрашње организације политичких странака - рекао је Шехић поводом дописа судије Суда БиХ Сене Узуновић ЦИК-у да Додик не може да буде предсједник СНСД-а.
Он је истакао да му зато није јасно зашто је Суд БиХ одлуку доставио ЦИК-у, а не Регистарском суду у Бањалуци, који је једини овлаштен да поступи по таквој одлуци, с обзиром на то да је СНСД регистрован у Републици Српској.
Шехић је нагласио да се одлуке суда морају поштовати, али и да свака институција мора поступати у складу са својим надлежностима.
- Парламентарна странка има логичну намјеру да политички дјелује и учествује на изборима. Сада остаје да се види како ће Регистарски суд у Бањалуци поступити по овој одлуци - закључио је Шехић.
