Logo

Шехић: ЦИК није надлежан за питања унутрашње организације политичких странака

Извор:

СРНА

22.10.2025

12:37

Коментари:

0
CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ није додијелила мандат Милораду Додику на позицију предсједника СНСД-а, нити му га може и одузети, јер се у овом случају примјењује Закон о политичким организацијама Републике Српске, рекао је Срни бивши члан ЦИК-а Вехид Шехић.

- ЦИК није надлежан за питања унутрашње организације политичких странака - рекао је Шехић поводом дописа судије Суда БиХ Сене Узуновић ЦИК-у да Додик не може да буде предсједник СНСД-а.

Он је истакао да му зато није јасно зашто је Суд БиХ одлуку доставио ЦИК-у, а не Регистарском суду у Бањалуци, који је једини овлаштен да поступи по таквој одлуци, с обзиром на то да је СНСД регистрован у Републици Српској.

Шехић је нагласио да се одлуке суда морају поштовати, али и да свака институција мора поступати у складу са својим надлежностима.

- Парламентарна странка има логичну намјеру да политички дјелује и учествује на изборима. Сада остаје да се види како ће Регистарски суд у Бањалуци поступити по овој одлуци - закључио је Шехић.

Подијели:

Таг:

ЦИК БиХ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Иде ли Узуновићeва на "оптуженичку" клупу?

БиХ

Иде ли Узуновићeва на "оптуженичку" клупу?

4 ч

0
Судбина Шмита пред Међународним судом правде?

БиХ

Судбина Шмита пред Међународним судом правде?

20 ч

0
''Ништа се не одређује бројчано, по Уставу су сви једнаки у БиХ''

БиХ

''Ништа се не одређује бројчано, по Уставу су сви једнаки у БиХ''

20 ч

0
Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

БиХ

Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

20 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

47

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

15

46

Којић: Сени Узуновић изрећи дисциплинску мјеру због нарушавања кредибилитета правосуђа

15

45

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

15

43

Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

15

41

У Србији ухапшено 10 осумњичених припадника криминалне групе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner