Судбина Шмита пред Међународним судом правде?

Извор:
АТВ
21.10.2025
19:17
Коментари:0
Посебан фокус биће на питању легитимности Кристијана Шмита као високог представника, што би могло добити нову димензију уколико УН затражи савјетодавно мишљење од Међународног суда правде.
"Посебан фокус биће на питању легитимности Кристијана Шмита као високог представника, што би могло добити нову димензију уколико УН затражи савјетодавно мишљење од Међународног суда правде", рекао је Миљкан Пуцар, адвокат.
Могућност да Међународни суд правде да мишљење о начину именовања високог представника оцјењује се као историјски корак, који би, иако необавезујући, имао велики морално-политички значај. Правни стручњаци истичу да би такво мишљење оснажило позицију Републике Српске и довело у питање све одлуке које је Шмит донио користећи такозвана „бонска овлашћења“.
"Такво једно мишљење тако једног суда донијеће, ако буде позитивно и каже да Кристијан Шмит није могао обављати функцију високог представника, довешће у питање његове одлуке и сво његово дјеловање и довешће се у питање за кога је он то радио, за чију корист", рекао је Лазар Стјепановић, правни представник Републике Српске.
Због политичке неправде коју је чинио Републици Српској, представљајући се као високи представник, Српска Шмиту припрема судски прогон и у Њемачкој и САД, а ангажовани су сви потенцијали да му се уведу америчке санкције.
"Да ли ћемо успјети, не знам, али да ли радимо на томе, радимо. Да ли ће он отићи одавде, хоће, не зато што ја то хоћу. Да ли ће он бити тема, хоће", рекао је Милорад Додик, предсједник Републике Српске.
Савјетодавно мишљење Међународног суда правде могло би постати кључ у рукама Републике Српске – да се правно освијетли истина, доведе у питање Шмитов легитимитет и отворе врата окончању међународног протектората.
