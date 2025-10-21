Logo

''Ништа се не одређује бројчано, по Уставу су сви једнаки у БиХ''

Маријана Ивељић

21.10.2025

19:12

''Ништа се не одређује бројчано, по Уставу су сви једнаки у БиХ''
Фото: Printscreen/Срна

Предсједник СДА Бакир Изетбеговић открио је нову државну кризу – недостатак Бошњака у институцијама БиХ. Ко би рекао? Толико година кадровске љубави, а пропорционалност му промакла па је дошао на идеју закона о пропорционалној заступљености.

Помало пријетећи звучи изјава да ће се томе стати у крај јер како каже Бошњака којих има преко 50 посто своде се на трећину власти. Да су у БиХ управо по Уставу сви једнаки и да нигдје не пише да се било шта одређује бројчано, порука је српског члана предсједништва БиХ.

"Ја нисам видјела да је он пребројавао раднике и запослене. За мене је то пријетећа порука, ја сам зато рекла, имате овдје неке хришћане Србе и Хрвате, коме ти говориш да си у некој већини. Прво овај Устав не почива ни на каквим бројевима, овај Устав почива на једнакости народа без обзира на њихову бројност", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.

Посланици СДА које смо звали за коментар, овај пут се пропорционално нису јављали, а неки и нерасположени за изјаве. Српски представници у ПД ПС БиХ упозоравају да СДА није одустала од сулудих идеја па тако и сада, инсистирањем на причи о угрожености, тражи пут за свој повратак. Мирослав Вујичић подсјећа и на чињеницу да су Бошњаци у четири изборна циклуса бирали Хрватима представника у Предсједништву БиХ.

Goran Bubić

Република Српска

Бубић: Занемарује се да је политичка странка субјект приватног права

"Било каква мајоризација било ког народа, односно напуштање принципа три конститутивна народа, увођење принципа један човјек један глас ће довести на неки начин до урушавања БиХ. Шта Бакир жели да постигне да ли да појача своју позицију у оквиру бошњачког политичког корпуса или жели да сруши Устав БиХ, вријеме ће показати", рекао је Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.

Изјаве Бакира Изетбеговића су само наставка борбе за БиХ ка муслиманској држави у срцу Европе, коментар је Николе Шпирића на нову идеју Изетбеговића.

"Или слушајте нас Бошњаке или идите из БиХ јер нас има преко 50%. Његова порука иако то није имао за циљ Републику Српску претвара у светињу за Србе", рекао је Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа ПС БиХ

Док Изетбеговић тврди да Бошњаци нису довољно заступљени, српски представници му поручују да су Бошњаци, ако ништа довољно заступљени и у туђим редовима. Испада да је пропорционалност код нас као и све друго - ствар перцепције и доброг памћења.

Ustav BiH

Бакир Изетбеговић

