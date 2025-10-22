Иде ли Узуновићeва на "оптуженичку" клупу?

Извор:
Након тврдњи да је судија Сена Узуновић накнадним дописом Централној изборној комисији БиХ у вези са предметом који је вођен против Милорада Додика починила дисциплински прекршај, из Канцеларије дисциплинског тужиоца БиХ још нема одговора да ли ће и испитати овај случај.
У њеном допису ЦИК-у БиХ истиче се да, сходно правним посљедицама осуде, Милорад Додик не може обављати функцију предсједника Савеза независних социјалдемократа (СНСД), јер му је изречена мјера сигурности забране вршења дужности предсједника Републике Српске у трајању од шест година, као и казна затвора у трајању од једне године.
Високи судски и тужилачки савјет (ВСТС), наиме, има законску надлежност да прима притужбе против судија и тужилаца, води дисциплинске поступке, утврђује дисциплинску одговорност и изриче дисциплинске мјере судијама, судијама поротницима, додатним судијама и тужиоцима.
КДТ, која функционише при ВСТС-у, је тужилац у вези са наводима који се тичу повреда дужности судија или тужилаца.
Та институција је одговорна за процјену правне ваљаности притужби, истраживање навода против судија или тужилаца о повреди дужности, те за покретање дисциплинских поступака и заступање предмета дисциплинских прекршаја пред дисциплинским комисијама Вијећа.
- КДТ покреће истраге на властиту иницијативу или по притужби, коју може поднијети свака особа или институција или организација, а која мора бити достављена у писменој форми уз доказе који поткрепљују притужбу – пише у пропратној брошури о КДТ-у.
Побројана су понашања и пропусти за које је могуће поднијети притужбу.
- Дисциплински прекршаји су прописани Законом о ВСТС-у. Неки од њих су
поступање са пристрасношћу и предрасудама, кршење обавезе исправног поступања према странкама, прихватање поклона, награда чија је намјена да утичу на одлуке или поступке, коришћење дужности како би се прибавиле неоправдане користи за себе или друге особе, пропуштање да тражи изузеће од поступања по предметима када постоји сукоб интереса те упуштање у активности које су неспојиве са дужностима – појаснили су из ВСТС-а.
Дисциплински поступак није могуће покренути након што прође пет година од када је прекршај почињен.
- КДТ, по пријему, врши иницијални преглед притужбе, па ако је потребно прибавља додатне информације ради разјашњавања појединих навода. Ако се утврди да постоји разумна основа за вјеровање да је судија/тужилац учинио дисциплински прекршај, покренуће се детаљна истрага. Одлуку да ли је почињен дисциплински прекршај доносе чланови Савјета – прописано је важећим актима у којима је за те прекршаје у вршењу дужности прописана казна од писмене опомене која се јавно не објављује до трајног разрјешења од дужности.
Бивши предсједник ВСТС-а Милан Тегелтија јуче је, реагујући на допис Узуновићеве ЦИК-у да Милорад Додик не може да буде предсједник СНСД-а, казао да је тиме починила дисциплински прекршај, мијешајући се у поступак за који нема никакву надлежност.
