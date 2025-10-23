Logo

ЦИК усвојио у дневни ред захтјев Сене Узуновић

Извор:

АТВ

23.10.2025

10:59

CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

На хитној сједници ЦИК БиХ усвојен је дневни ред са једном тачком - захтјев Сене Узуновић да на основу пресуде неуставног Суда БиХ одузму и мандат предсједнику странке СНСД Милораду Додику.

За усвајање дневног реда гласали су Суад Арнаутовић, Ахмед Шантић, Жељко Бакалар и кадар који је близак ПДП-у Јован Калаба.

Против су гласали Ирена Хаџиабдић, Вања Бјелица Прутина и Владо Рогић.

Хаџабдић, Бјелица Прутина и Рогић су изјавили да не постоји правни основ да се ова тачка уврсти у дневни ред.

БиХ

Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

Из ЦИК-а је још раније потврђено да је њихов став непромијењен и да је овјера СНСД-а потпуно правоснажна.

Лидер СНСД-а Милорад Додик поручује да је дио пројекта против њега усмјерен да се сруши српска национална воља у БиХ, поручивши да је пропало вријеме за БиХ и да долази вријеме за Републику Српску, пише РТРС.

Коментари (0)
