ЦИК усвојио у дневни ред захтјев Сене Узуновић

23.10.2025
На хитној сједници ЦИК БиХ усвојен је дневни ред са једном тачком - захтјев Сене Узуновић да на основу пресуде неуставног Суда БиХ одузму и мандат предсједнику странке СНСД Милораду Додику.
За усвајање дневног реда гласали су Суад Арнаутовић, Ахмед Шантић, Жељко Бакалар и кадар који је близак ПДП-у Јован Калаба.
Против су гласали Ирена Хаџиабдић, Вања Бјелица Прутина и Владо Рогић.
Хаџабдић, Бјелица Прутина и Рогић су изјавили да не постоји правни основ да се ова тачка уврсти у дневни ред.
