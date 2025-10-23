Дакота Џонсон открила шта јој "смета" код мушкараца

Извор:
Кликс
23.10.2025
14:57
Коментари:0
Америчка глумица Дакота Џонсон недавно је открила шта не воли када је ријеч о одијевању мушкараца.
У видеу за Воуг Германи, 36-годишња глумица подијелила је који јој је ултимативни знак упозорења код мушкараца и то укључује једну специфичну врсту обуће.
На питање има ли каквих знакова упозорења, једноставно је одговорила: "Мушкарци који носе јапанке у јавности. Бјежите."
Република Српска
Голубовић: Нови приједлог закона обавезује потпуну вакцинацију дјеце за боравак у колективу
У интервјуу за овај портал, глумица је проговорила о својој рутини љепоте, укључујући и необичан ритуал шишања косе. Иако њене препознатљиве шишке захтијевају пуно одржавања, она је предана свом изгледу.
"Имам шишке откад сам била дијете. Сама сам их ошишала кад сам имала отприлике четири године и апсолутно сам их вољела. Имам их цијели живот. Једноставно се осјећам као ја са шишкама. Да ли би била сретна да их не морам стално подрезивати? Сто посто, али такође увијек путујем с маказама и волим попити мартини док подрезујем шишке", рекла је.
Звијезда је такође открила своју изузетно једноставну рутину његе косе.
"Не користим никакве производе за обликовање косе и пуштам косу да се осуши на зраку. Тренутно је још увијек мало влажна, али не радим ништа с њом. Кад снимам, наравно да је другачије", објаснила је.
За црвене тепихе,Џонсон се обраћа фризерима Марку Тоунсенду или Грегори Нортвуду.
"Они се стварно добро брину за моју косу. Јако је дуга, али коса и нокти ми брзо расту. Мислим да то само има везе с оним што радим изнутра. Једем врло здраво, пијем пуно воде и не бринем се превише за косу", додала је.
Република Српска
3 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч4
Регион
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
47
17
43
17
36
17
25
17
19
Тренутно на програму