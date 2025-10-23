Logo

Дакота Џонсон открила шта јој "смета" код мушкараца

Извор:

Кликс

23.10.2025

14:57

Коментари:

0
Дакота Џонсон открила шта јој "смета" код мушкараца
Фото: Youtube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Америчка глумица Дакота Џонсон недавно је открила шта не воли када је ријеч о одијевању мушкараца.

У видеу за Воуг Германи, 36-годишња глумица подијелила је који јој је ултимативни знак упозорења код мушкараца и то укључује једну специфичну врсту обуће.

На питање има ли каквих знакова упозорења, једноставно је одговорила: "Мушкарци који носе јапанке у јавности. Бјежите."

Вртић, Бањалука

Република Српска

Голубовић: Нови приједлог закона обавезује потпуну вакцинацију дјеце за боравак у колективу

У интервјуу за овај портал, глумица је проговорила о својој рутини љепоте, укључујући и необичан ритуал шишања косе. Иако њене препознатљиве шишке захтијевају пуно одржавања, она је предана свом изгледу.

"Имам шишке откад сам била дијете. Сама сам их ошишала кад сам имала отприлике четири године и апсолутно сам их вољела. Имам их цијели живот. Једноставно се осјећам као ја са шишкама. Да ли би била сретна да их не морам стално подрезивати? Сто посто, али такође увијек путујем с маказама и волим попити мартини док подрезујем шишке", рекла је.

Звијезда је такође открила своју изузетно једноставну рутину његе косе.

"Не користим никакве производе за обликовање косе и пуштам косу да се осуши на зраку. Тренутно је још увијек мало влажна, али не радим ништа с њом. Кад снимам, наравно да је другачије", објаснила је.

За црвене тепихе,Џонсон се обраћа фризерима Марку Тоунсенду или Грегори Нортвуду.

"Они се стварно добро брину за моју косу. Јако је дуга, али коса и нокти ми брзо расту. Мислим да то само има везе с оним што радим изнутра. Једем врло здраво, пијем пуно воде и не бринем се превише за косу", додала је.

Подијели:

Тагови:

glumica

muškarci

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нови Приједлог о измјени закона обавезује посједовање љекарског увјерења за боравак у колективу

Република Српска

Нови Приједлог о измјени закона обавезује посједовање љекарског увјерења за боравак у колективу

3 ч

0
"Бенџамин" стигао у Шпанију, на снази црвени аларм

Свијет

"Бенџамин" стигао у Шпанију, на снази црвени аларм

3 ч

0
Ексклузивно: Потврђена пресуда одбјеглом педофилу Ивици Мишковићу!

Хроника

Ексклузивно: Потврђена пресуда одбјеглом педофилу Ивици Мишковићу!

3 ч

4
Ово месо се хитно повлачи из продаје, нађени црви током инспекције

Регион

Ово месо се хитно повлачи из продаје, нађени црви током инспекције

3 ч

0

Више из рубрике

Мирка Васиљевић се опет није појавила на саслушању

Сцена

Мирка Васиљевић се опет није појавила на саслушању

4 ч

0
Јелена Карлеуша згрожена изјавом Милице Павловић: "Аух, шта прича ова жена".

Сцена

Јелена Карлеуша згрожена изјавом Милице Павловић: "Аух, шта прича ова жена".

6 ч

0
Позната пјевачица спасила живот дјевојчици у борби против рака

Сцена

Позната пјевачица спасила живот дјевојчици у борби против рака

8 ч

0
Цеца Ражнатовић

Сцена

Лажни концерт Цеце у Сарајеву изазвао буру

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

47

Путин: Одложен самит у Будимпешти

17

43

Гогановић: У БиХ не постоји политички консензус о чланству у НАТО

17

36

Залихе веће него што се мислило: Откривено највеће налазиште злата на свијету

17

25

Знакови да сте под превеликим стресом: Ослушните организам

17

19

Специјалци вјежбали и промашили зграду: Упали у школу и испрепадали дјецу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner