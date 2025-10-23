Logo

Позната пјевачица спасила живот дјевојчици у борби против рака

23.10.2025

09:27

Коментари:

0
Позната пјевачица спасила живот дјевојчици у борби против рака
Фото: TikTok/@standwithlilah/screenshot

Када је Тејлор Свифт донирала 75.000 фунти за лијечење двогодишње Лајле Смут, мајка дјевојчице, Кејтлин Смут, мислила је да се неко грубо шали.

Није могла да повјерује да је поп звијезда заиста видјела видео њене ћерке како плеше уз пјесму ''Fortnight“ и одлучила да помогне. А онда је стигла потврда – и порука од саме Тејлор.

Напад, дијагноза и шок: Како је почела борба мале Лајле

Све је почело када је мала Лајла, тада стара само 18 мјесеци, доживјела напад код куће. Снимак магнетне резонанце открио је тумор на мозгу, који је одмах оперисан. Али оно што је услиједило сломило је срце њених родитеља – дијагноза изузетно ријетког облика рака познатог као АТРТ (атипични тератоидни рабдоидни тумор).

Кејтлин је своју причу почела да дијели на Инстаграму и ТикТоку, надајући се да ће скупити довољно новца за лијечење. Објавила је и видео мале Лајле која се весело њише уз пјесму Тејлор Свифт, не знајући да ће тај тренутак доћи до саме пјевачице.

@standwithlilah I didn’t know they were friends 😂 @Taylor Swift @Taylor Nation #fateofopheliataylorswift #TLOASG #taylorswift ♬ original sound - The Smoots

Порука која је промијенила све

Неколико дана касније, услиједило је чудо. Тејлор Свифт, која има 35 година и чак 14 Греми награда, донирала је 100.000 евра (око 75.000 фунти) на њихов GoFundMe налог. Кејтлин и њен супруг Тајлер нису могли да повјерују у оно што виде.

''Мислила сам да ме муж зафркава“, рекла је Кејтлин. ''Тридесет минута смо провјеравали да ли је то стварно. А онда смо видјели поруку: ‘Шаљем највећи загрљај својој пријатељици Лајли.’ Тада сам знала да је то заиста она.“

Донација је одмах подигла износ фонда за трећину, а убрзо су и фанови пјевачице – Свифтији – наставили да донирају, готово удвостручивши прикупљени износ.

Борба са ријетким обликом рака

АТРТ је толико риједак да постоји само један познат медицински протокол за лијечење. Он укључује двије рунде индукционе хемиотерапије, три рунде високодозне хемиотерапије са трансплантацијом матичних ћелија и шест недјеља протонске радијације.

Најближе дјечје болнице породици Смут не нуде све сегменте терапије, па је донација Тејлор Свифт дошла као спас. ''Без лијечења, шансе су равне нули“, рекла је Кејтлин. ''Ова болест је сурова. Постоји само један пут који је доказано успјешан, и он се користи већ 25 година.“

Тејлор Свифт

Сцена

Вјерила се Тејлор Свифт

Мала Лајла и њен осмијех који топи свијет

Упркос свему, мала Лајла је показала невјероватну храброст. Недавно је, у паузи између терапија, поново плесала уз ''Fortnight“. У једном тренутку погледала је у екран и рекла: ''То је моја пријатељица.“

''Нисам одмах схватила шта је рекла“, присјећа се Кејтлин. ''Питала сам је: ‘Твоја пријатељица?’ А она је одговорила: ‘Да.’ И заиста, осјећај је био као да јесу пријатељице.“

Породица је касније снимила видео захвалности у којем се мала Лајла поново обраћа Тејлор. Иако се пјевачица није јавно огласила, њихова захвалност је огромна. ''Она је заузета жена, и оно што је већ урадила више је него довољно. Само се надам да зна колико смо јој захвални“, рекла је Кејтлин.

tramp

Сцена

Доналд Трамп реаговао на заруке Тејлор Свифт

Мајчина жеља: Само да јој живот буде радостан

Кејтлин данас не размишља о слави ни о чудима – већ о малим стварима.

''Моја једина жеља је да Лајлин живот, ма колико кратак или дуг био, буде срећан. Да има успомене, искуства и радост. То је све што желим.“

У свијету пуном буке, један гест тишине и доброте промијенио је судбину једне породице.

(Она.рс)

Подијели:

Тагови:

Tejlor Svift

Дјевојчица

rak

donacija

humanitarna pomoć

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Цеца Ражнатовић

Сцена

Лажни концерт Цеце у Сарајеву изазвао буру

3 ч

0
Катарина Грујић проговорила о Мирки и Вујадину

Сцена

Катарина Грујић проговорила о Мирки и Вујадину

13 ч

0
Наташа Беквалац је одбила ове пјесме: Једну од њих узела је Марија Шерифовић и постала је велики хит

Сцена

Наташа Беквалац је одбила ове пјесме: Једну од њих узела је Марија Шерифовић и постала је велики хит

17 ч

0
Елизабет Харли (60) открива тајну савршене фотографије

Сцена

Елизабет Харли (60) открива тајну савршене фотографије

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

03

Сјеверна Кореја одржава први међународни филмски фестивал послије шест година

12

00

Фолксваген би могао обуставити производњу

11

52

Јелена Карлеуша згрожена изјавом Милице Павловић: "Аух, шта прича ова жена".

11

51

Разбојнику пет и по година за пљачку ”Лутрије”

11

43

Одбијен захтjев Суада Арнаутовића за поништење овјере СНСД-а за учешће на изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner