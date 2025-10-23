Позната пјевачица спасила живот дјевојчици у борби против рака

23.10.2025
Када је Тејлор Свифт донирала 75.000 фунти за лијечење двогодишње Лајле Смут, мајка дјевојчице, Кејтлин Смут, мислила је да се неко грубо шали.
Није могла да повјерује да је поп звијезда заиста видјела видео њене ћерке како плеше уз пјесму ''Fortnight“ и одлучила да помогне. А онда је стигла потврда – и порука од саме Тејлор.
Све је почело када је мала Лајла, тада стара само 18 мјесеци, доживјела напад код куће. Снимак магнетне резонанце открио је тумор на мозгу, који је одмах оперисан. Али оно што је услиједило сломило је срце њених родитеља – дијагноза изузетно ријетког облика рака познатог као АТРТ (атипични тератоидни рабдоидни тумор).
Кејтлин је своју причу почела да дијели на Инстаграму и ТикТоку, надајући се да ће скупити довољно новца за лијечење. Објавила је и видео мале Лајле која се весело њише уз пјесму Тејлор Свифт, не знајући да ће тај тренутак доћи до саме пјевачице.
Неколико дана касније, услиједило је чудо. Тејлор Свифт, која има 35 година и чак 14 Греми награда, донирала је 100.000 евра (око 75.000 фунти) на њихов GoFundMe налог. Кејтлин и њен супруг Тајлер нису могли да повјерују у оно што виде.
''Мислила сам да ме муж зафркава“, рекла је Кејтлин. ''Тридесет минута смо провјеравали да ли је то стварно. А онда смо видјели поруку: ‘Шаљем највећи загрљај својој пријатељици Лајли.’ Тада сам знала да је то заиста она.“
Донација је одмах подигла износ фонда за трећину, а убрзо су и фанови пјевачице – Свифтији – наставили да донирају, готово удвостручивши прикупљени износ.
АТРТ је толико риједак да постоји само један познат медицински протокол за лијечење. Он укључује двије рунде индукционе хемиотерапије, три рунде високодозне хемиотерапије са трансплантацијом матичних ћелија и шест недјеља протонске радијације.
Најближе дјечје болнице породици Смут не нуде све сегменте терапије, па је донација Тејлор Свифт дошла као спас. ''Без лијечења, шансе су равне нули“, рекла је Кејтлин. ''Ова болест је сурова. Постоји само један пут који је доказано успјешан, и он се користи већ 25 година.“
Упркос свему, мала Лајла је показала невјероватну храброст. Недавно је, у паузи између терапија, поново плесала уз ''Fortnight“. У једном тренутку погледала је у екран и рекла: ''То је моја пријатељица.“
''Нисам одмах схватила шта је рекла“, присјећа се Кејтлин. ''Питала сам је: ‘Твоја пријатељица?’ А она је одговорила: ‘Да.’ И заиста, осјећај је био као да јесу пријатељице.“
Породица је касније снимила видео захвалности у којем се мала Лајла поново обраћа Тејлор. Иако се пјевачица није јавно огласила, њихова захвалност је огромна. ''Она је заузета жена, и оно што је већ урадила више је него довољно. Само се надам да зна колико смо јој захвални“, рекла је Кејтлин.
Кејтлин данас не размишља о слави ни о чудима – већ о малим стварима.
''Моја једина жеља је да Лајлин живот, ма колико кратак или дуг био, буде срећан. Да има успомене, искуства и радост. То је све што желим.“
У свијету пуном буке, један гест тишине и доброте промијенио је судбину једне породице.
(Она.рс)
