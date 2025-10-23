Logo

Лажни концерт Цеце у Сарајеву изазвао буру

Извор:

Курир

23.10.2025

08:53

Коментари:

0
Цеца Ражнатовић
Фото: Youtube/ screenshot

Светлана Цеца Ражнатовић и најава њеног лажног концерта у Сарајеву посљедњих дана је изазвала хаос у граду на Миљацки, али и на друштвеним мрежама, а за све је крива вјештачка интелигенција (АИ).

Како се може видети на мрежама, највећи хаос је настао због лажног плаката с датумом њеног концерта у сарајевској Зетри.

- Цеца Ражнатовић, 18. април 2026, Зетра, Сарајево! Желим те у цијелом свијету - пише на спорном плакату, док испод, у опису фотографије, стоји коментар аутора:

Ceca 1

Сцена

Нова правила у ''Звездама Гранда'' због Цеце Ражнатовић

- Један пјевач нам је показао да се пјесмом може ширити љубав. Да ли то можемо наставити, показивати љубав према музици и према будућем животу.

Очекивано, док су неки били одушевљени овом идејом, која се попут ватре проширила у БиХ, у први мах и не схватајући да је у питању лажна вијест, други су одмах скочили и жестоко се успротивили овој најави, истичући да ће до Цециног концерта у Сарајеву доћи "само преко њих мртвих".

Напитак

Здравље

Цеца ово пије свако јутро: Напитак који топи сало, раван стомак је загарантован

Права бура због Ражнатовићеве у Сарајеву догодила се и прије двије године, кад се њена слика "указала" на концерту Александре Пријовић у овом граду, и то на видео-биму, кад се преко великих ЛЕД екрана у сарајевској Зетри промовисао њен концерт који је требало да одржи у Источном Сарајеву неколико мјесеци касније.

Подсјетимо, Цеца је недавно говорила о разлозима што не наступа у Федерацији и Хрватској.

- Мени је јако забавно јер је познато да ја не наступам у Хрватској и Федерацији, што не значи да немам огроман број људи. То је моја одлука, ја немам нигдје забрану, моја је одлука. Из мог угла то је природна одлука и мислим да је то потпуно океј с моје стране - рекла је пјевачица.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

koncert

Светлана Цеца Ражнатовић

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дара Бубамара се срушила на снимању Звезда Гранда: Цеца скочила у помоћ

Сцена

Дара Бубамара се срушила на снимању Звезда Гранда: Цеца скочила у помоћ

1 мј

0
Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца Ражнатовић изразила жаљење због Марије Шерифовић

1 мј

0
Цеца Ражнатовић

Сцена

Цецина снајка Богдана ухваћена у луксузном ресторану

1 мј

0
Тешко повријеђен син Цеце Ражнатовић

Сцена

Тешко повријеђен син Цеце Ражнатовић

2 мј

0

Више из рубрике

Катарина Грујић проговорила о Мирки и Вујадину

Сцена

Катарина Грујић проговорила о Мирки и Вујадину

13 ч

0
Наташа Беквалац је одбила ове пјесме: Једну од њих узела је Марија Шерифовић и постала је велики хит

Сцена

Наташа Беквалац је одбила ове пјесме: Једну од њих узела је Марија Шерифовић и постала је велики хит

17 ч

0
Елизабет Харли (60) открива тајну савршене фотографије

Сцена

Елизабет Харли (60) открива тајну савршене фотографије

22 ч

0
Марија Шерифовић критиковала данашњу музику, па споменула и Наташу Беквалац

Сцена

Марија Шерифовић критиковала данашњу музику, па споменула и Наташу Беквалац

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

03

Сјеверна Кореја одржава први међународни филмски фестивал послије шест година

12

00

Фолксваген би могао обуставити производњу

11

52

Јелена Карлеуша згрожена изјавом Милице Павловић: "Аух, шта прича ова жена".

11

51

Разбојнику пет и по година за пљачку ”Лутрије”

11

43

Одбијен захтjев Суада Арнаутовића за поништење овјере СНСД-а за учешће на изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner