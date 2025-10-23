Лажни концерт Цеце у Сарајеву изазвао буру

Извор:
Курир
23.10.2025
08:53
Светлана Цеца Ражнатовић и најава њеног лажног концерта у Сарајеву посљедњих дана је изазвала хаос у граду на Миљацки, али и на друштвеним мрежама, а за све је крива вјештачка интелигенција (АИ).
Како се може видети на мрежама, највећи хаос је настао због лажног плаката с датумом њеног концерта у сарајевској Зетри.
- Цеца Ражнатовић, 18. април 2026, Зетра, Сарајево! Желим те у цијелом свијету - пише на спорном плакату, док испод, у опису фотографије, стоји коментар аутора:
- Један пјевач нам је показао да се пјесмом може ширити љубав. Да ли то можемо наставити, показивати љубав према музици и према будућем животу.
Очекивано, док су неки били одушевљени овом идејом, која се попут ватре проширила у БиХ, у први мах и не схватајући да је у питању лажна вијест, други су одмах скочили и жестоко се успротивили овој најави, истичући да ће до Цециног концерта у Сарајеву доћи "само преко њих мртвих".
Права бура због Ражнатовићеве у Сарајеву догодила се и прије двије године, кад се њена слика "указала" на концерту Александре Пријовић у овом граду, и то на видео-биму, кад се преко великих ЛЕД екрана у сарајевској Зетри промовисао њен концерт који је требало да одржи у Источном Сарајеву неколико мјесеци касније.
Подсјетимо, Цеца је недавно говорила о разлозима што не наступа у Федерацији и Хрватској.
- Мени је јако забавно јер је познато да ја не наступам у Хрватској и Федерацији, што не значи да немам огроман број људи. То је моја одлука, ја немам нигдје забрану, моја је одлука. Из мог угла то је природна одлука и мислим да је то потпуно океј с моје стране - рекла је пјевачица.
