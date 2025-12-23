Logo
Хаос у Тирани, демонстранти покушали да спале Рамин кабинет

Телеграф

23.12.2025

09:42

Протест у Тирани
Фото: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

У Тирани су у синоћ одржани протести против албанске владе због корупције, а демонстранти су бацали молотовљеве коктеле на зграду владе у којој се налази канцеларија премијера Едија Раме, захтијевајући оставку владе након што су тужиоци подигли оптужницу против замјенице премијера Белинде Балуку због наводне корупције.

Четири особе су ухапшене, а против још шест особа је подигнута кривична пријава, након нереда.

Из Тиране стижу фотографије на којима се види хаос који је настао синоћ током протеста.

Док су демонстранти бацали молотовљеве коктеле, полиција у опреми за разбијање демонстрација штитила је зграду владе, али није успјела да потисне демонстранте.

Подсјетимо, политичке тензије у Албанији су ескалирале посљедњих седмица након што су оптужбе изнијете против Балуку.

Она је заједно са неколико званичника и приватних компанија оптужена за кориштење државних средстава за фаворизовање појединих компанија у великим инфраструктурним пројектима.

Балуку је прошлог мјесеца у парламенту назвала оптужбе "блаћењем, инсинуацијама, полуистинама и лажима", наводећи да ће у потпуности сарађивати са правосуђем. Специјално тужилаштво, задужено за борбу против корупције и организованог криминала, затражило је од парламента да ове седмице укине имунитет Балуку и дозволи њено хапшење.

Није јасно када се очекује да ће парламент, гдје Рамина владајућа странка има већину, гласати. Балуку је такође на челу Министарства инфраструктуре Албаније које управља стотинама милиона евра у пројектима за изградњу путева, мостова и тунела.

Tirana

Albanija

demonstracije

