Љубљана забранила наступ трубачима

Градско веће Љубљане изгласало је забрану спонтаних уличних наступа са музичким инструментима, а одлука ће важити до краја децембра.
Приједлог је дошао од самог градоначелника Зорана Јанковића и ступа на снагу одмах, чиме се са улица словеначке престонице уклањају популарни "трубачи", пише 24ур.цом.
Цијела расправа покренута је питањем градске одборнице СДС-а Маруше Бабник. Она је упозорила да Љубљана, за разлику од других европских градова који се поносно истичу својом културном баштином и постављају јаслице, у време Адвента недовољно његује сопствену традицију."Градска општина Љубљана у празнично време допушта фаворизовање балканске музике, ‘трубача’, који са Љубљаном, словеначким културним идентитетом и божићном традицијом немају никакве везе", изјавила је Бабник, сматрајући да се град стиди сопствене културе.
С друге стране, замјеница директорке Туризма Љубљана, Ана Лампич, бранила је градски програм. Истакла је да он укључује бројне садржаје из словеначке традиције, попут Миклавжеве поворке, јаслица и божићног концерта.
"Посјетиоци Љубљану доживљавају као отворену, живахну и културно богату европску пријестоницу. Улични музичари, међу које спадају и трубачи, нису дио званичног децембарског програма", нагласила је Лампич.
Након расправе, градоначелник Јанковић одлучио је да пресјече. Предложио је одлуку о забрани спонтаних уличних наступа и одмах покренуо гласање, што је изазвало пометњу међу одборницима.
"Сада ћемо имати гласање да се забране трубачи, да буде јасно", поручио је.
На захтјев одборника гласање је поновљено, а одлука је на крају донета са 25 гласова за и шест против. „То не значи да ће моћи на једном крају два сата па онда на другом. Сада више не смију да наступају“, појаснио је Јанковић, додавши да је градски инспекторат већ изрекао казне неким музичарима.
Оптужбе за нетолеранцију
Одлука није прошла без критика. Градски одборник странке Весна, Денис Стриковић, оцијенио је да је гласање неважеће јер би се таква забрана могла увести само измјеном постојеће одлуке, а не оваквим закључком. Цео поступак назвао је нетолеранцијом према трубачима.Јанковић је одбацио приговоре, објашњавајући да се не ради о измјени одлуке о посебној употреби јавних површина, већ о закључку који је са њом у складу и који постојећа одлука омогућава, преноси Индекс.
